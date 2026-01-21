Multi от Минфин
українська
21 января 2026, 15:14

Расходы госбюджета-2025 достигли 4,19 трлн грн: две трети средств направлены на оборону

По итогам 2025 общая сумма расходов общего фонда государственного бюджета Украины составила 4,19 трлн грн. Это на 20% (или на 697,2 млрд грн) больше показателей предыдущего года. Согласно отчетности Госказначейства от 15 января 2026 года, только за последний месяц года (декабрь) было израсходовано 649,9 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Расходы госбюджета-2025 достигли 4,19 трлн грн: две трети средств направлены на оборону
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Оборона — абсолютный приоритет

Ключевой статьей расходов остается сфера национальной безопасности и обороны. За год на это направление было направлено 2,67 трлн грн, что составляет 63,8% от всех расходов бюджета. В декабре на нужды защиты страны потратили 445,7 млрд гривен.

Куда тратили средства: структура расходов

В Министерстве финансов отмечают, что к концу года все приоритетные обязательства государства, включая социальные и безопасность, были профинансированы в полном объеме.

В структуре расходов по экономической классификации наиболее направлено:

1,55 трлн грн — на оплату труда работникам бюджетной сферы с начислениями (просветители, ученые, работники медицины, культуры, социальные работники и др.). В том числе в декабре — 152,2 млрд грн (36,9%) от общего объема расходов, израсходованных за 2025 год (против прошлого года выросли на 256,4 млрд грн, или на 19,9%);

659,6 млрд грн — на социальное обеспечение (в частности, выплату пенсий и пособия, стипендий, пособия семьям с детьми и др.) (в декабре — 76,9 млрд грн) или 15,7% от общего объема расходов, что на 89,5 млрд грн или на 15,7% больше против прошлого года;

677,1 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в декабре — 158,6 млрд грн) или 16,2% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

  • поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;
  • перечисление Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

594,8 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в декабре — 160,7 млрд грн) или 14,2% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

  • приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;
  • обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;
  • обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера;

361,6 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в декабре — 41,7 млрд грн) или 8,6% от общего объема (против прошлого года выросли на 53,2 млрд грн, или на 17,3%);

188,2 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в декабре — 15,2 млрд грн) или 4,5% от общего объема (против прошлого года выросли на 10,8 млрд грн, или на 6,1%).

Напомним

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за 2025 год в общий фонд государственного бюджета поступило 2,66 трлн гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
