По данным CPCA, в 2025 году совокупные розничные продажи кроссоверов в КНР достигли 11,9 млн ед, что на 5% больше, чем в 2024 году, пишет Укравтопром.
Tesla Model Y стала самым популярным кроссовером в Китае
Tesla Model Y в лидерах
Бестселлером в этом сегменте китайского рынка снова стала Tesla Model Y. За год китайцы приобрели 425 337 ед. Tesla Model Y.
Топ-10 кроссоверов КНР
- Tesla Model Y — 425337 ед.;
- Geely Xingyue L — 244068 ед.;
- Geely Boyue L — 232926 ед.;
- Toyota RAV4 — 204125 ед.;
- Volkswagen Tiguan L — 202904 ед.;
- BYD Song Plus — 200276 ед.;
- BYD Yuan UP — 189277 ед.;
- Toyota Corolla Cross — 186575 ед.;
- BYD Song Pro — 180661 ед.;
- Chery Tiggo 8 — 179465 ед.
Источник: Минфин
Комментарии - 1
І тут питання — звідки такий перекос? Тесла — це не китайська компанія. І не схоже, щоб вона продавала в Китаї собі у збиток.