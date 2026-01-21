Рынок элитных часов выходит из кризиса: Rolex и Patek Philippe снова растут в цене

Вторичный рынок роскошных часов демонстрирует признаки оздоровления после длительного периода спада. За последние полгода цены на подержанные модели топ-сегмента выросли примерно на 4%.

Стабилизация после двух лет падения

Эксперты Morgan Stanley и WatchCharts отмечают, что текущий рост свидетельствует скорее о стабилизации рынка, чем о начале нового агрессивного бума. В течение предыдущих двух лет стоимость элитных часов снижалась, однако в конце 2025 года давление на цены ослабло.

Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, способствовавших этому восстановлению:

Очистка запасов: Избыток предложения на рынке, который давил на стоимость, постепенно исчез.

Устойчивость продавцов: Владельцы часов больше не склонны снижать цены ради быстрой продажи, прекратив «паническую распродажу».

Рост официальных цен: Производители люксовых часов подняли розничные цены в бутиках примерно на 7% с начала 2025 года. Это создало поддержку для стоимости этих же моделей на вторичном рынке.

Лидеры восстановления и ставка на «физический дефицит»

Восстановление рынка происходит неравномерно. Основной рост сконцентрирован вокруг брендов, которые имеют реальную ценовую власть, прежде всего это Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet. Большинство других марок продолжают торговаться со значительными скидками.

Также важную роль играют официальные программы перепродажи, в частности от Rolex. Они стали стабилизирующим фактором, уменьшив волатильность в верхнем ценовом сегменте.

Тенденция роста стоимости часов совпадает с взлетом цен на драгоценные металлы. Инвесторы все чаще отдают предпочтение физическим активам с ограниченным предложением перед рискованными финансовыми инструментами. Для сравнения, золото подорожало почти на 70% с начала 2025 года, а серебро — примерно на 150% из-за дефицита физического металла и промышленного спроса.

Это свидетельствует об изменении настроений инвесторов, которые ищут «тихую гавань» в реальных, материальных ценностях на фоне макроэкономического напряжения.