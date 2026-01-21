Приватбанк и Visa запустили сервис «Запрос на оплату»

Приватбанк в партнерстве с Visa запустил в Приват24 новую функцию — «Запрос на оплату», упрощающую расчеты между пользователями в повседневных сценариях общих расходов.

Как работает новый сервис

Новый сервис ориентирован на повседневные ситуации, в том числе оплату совместных покупок, счетов в общепитах, поездок в такси или приобретение подарков.

С помощью функции пользователь, осуществивший оплату, может отправить другим участникам запрос на возврат части средств без обмена номерами карт или отправки чеков в мессенджерах.

Как воспользоваться

Для использования сервиса необходимо выбрать соответствующую транзакцию в выписке по карте Приват24, воспользоваться функцией «Разделить оплату», добавить получателей из телефонной книги и указать сумму для каждого из них. После этого система автоматически посылает запрос на оплату и, при необходимости, напоминание о нем.

Услуга уже доступна всем пользователям Приват24.