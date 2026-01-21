В 2025 году автопарк Украины пополнили 64,5 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Дизель теряет популярность: Продажи авто упали на 12%
Дизель теряет популярность
Из них: 14,2 тыс. ед. новых (-20%) и 50,3 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-9%). Итак, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 17,4% продаж, против 25,6% в 2024 году. Среди ввезенных подержанных легковушек доля дизельных машин составила 18,3%, по сравнению с 24,8% годом ранее.
Топ-5 моделей новых дизельных легковушек
- RENAULT Duster — 3524 ед;
- TOYOTA Land Cruiser Prado — 1830 ед.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 1388 ед.;
- SKODA Kodiaq — 858 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 823 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто
- RENAULT Megane — 4186 ед.;
- NISSAN Qashqai — 3444 ед.;
- SKODA Octavia — 3259 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat — 2773 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf — 1790 ед.
Источник: Минфин
