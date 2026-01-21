Дизель теряет популярность: Продажи авто упали на 12%

В 2025 году автопарк Украины пополнили 64,5 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Дизель теряет популярность

Из них: 14,2 тыс. ед. новых (-20%) и 50,3 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-9%). Итак, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 17,4% продаж, против 25,6% в 2024 году. Среди ввезенных подержанных легковушек доля дизельных машин составила 18,3%, по сравнению с 24,8% годом ранее.

Топ-5 моделей новых дизельных легковушек

RENAULT Duster — 3524 ед;

TOYOTA Land Cruiser Prado — 1830 ед.;

VOLKSWAGEN Touareg — 1388 ед.;

SKODA Kodiaq — 858 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 823 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто