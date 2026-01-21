Роскошь на колесах: Налоговая назвала лидеров по уплате транспортного налога в 2025 году

Транспортный налог продолжает обеспечивать стабильные поступления в местные бюджеты — по итогам 2025 года поступило 249,8 млн грн налога. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

Как изменилась сумма поступлений

По сравнению с 2024 годом поступления выросли на 13,7% или почти на 30 млн гривен.

Лидеры по уплате транспортного налога

Наибольшие объемы уплаты транспортного налога в таких регионах:

г. Киев — 74,1 млн грн;

Днепропетровская область — 24,9 млн грн;

Одесская область — 20,9 млн грн;

Киевская область — 18,5 млн грн.

Кто должен платить налог

Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами зарегистрированных в Украине легковых автомобилей, отвечающих критериям налогообложения:

с года их выпуска прошло не более 5 лет (включительно);

среднерыночная стоимость авто составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (МЗП), установленной по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года.

Минэкономики определяет такую стоимость авто и каждый год, до 1 февраля, на своем официальном вебсайте размещает перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом на текущий год.