Транспортный налог продолжает обеспечивать стабильные поступления в местные бюджеты — по итогам 2025 года поступило 249,8 млн грн налога. Об этом говорится в сообщении Налоговой.
Роскошь на колесах: Налоговая назвала лидеров по уплате транспортного налога в 2025 году
Как изменилась сумма поступлений
По сравнению с 2024 годом поступления выросли на 13,7% или почти на 30 млн гривен.
Лидеры по уплате транспортного налога
Наибольшие объемы уплаты транспортного налога в таких регионах:
- г. Киев — 74,1 млн грн;
- Днепропетровская область — 24,9 млн грн;
- Одесская область — 20,9 млн грн;
- Киевская область — 18,5 млн грн.
Кто должен платить налог
Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами зарегистрированных в Украине легковых автомобилей, отвечающих критериям налогообложения:
- с года их выпуска прошло не более 5 лет (включительно);
- среднерыночная стоимость авто составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (МЗП), установленной по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года.
Минэкономики определяет такую стоимость авто и каждый год, до 1 февраля, на своем официальном вебсайте размещает перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом на текущий год.
