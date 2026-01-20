Криптоактивы стали пятой частью состояния семьи Трампа: $1,4 млрд в год на цифровой индустрии

По состоянию на январь 2026 года финансовый портфель Дональда Трампа и его семьи претерпел фундаментальные изменения. Если во время первого президентского срока основа его богатства составляла недвижимость и лицензионные соглашения, то сегодня $1,4 млрд (или почти 20% всех активов) приходится на криптовалютные проекты. Общее состояние семьи Bloomberg оценивает в $6,8 млрд.

Несмотря на значительные доходы от криптоиндустрии, общая цифра почти не изменилась по сравнению с прошлым годом, поскольку рост цифровых активов нивелировался падением стоимости акций Trump Media & Technology Group Corp (материнской компании Truth Social) на 66%.

Три кита криптоимперии Трампа

Анализ Bloomberg выделяет три ключевых источника «цифровых» доходов первой семьи США:

World Liberty Financial (WLF): Криптоплатформа, соучредителями которой являются Трамп и его сыновья. Продажи токенов принесли семье около $390 млн. Кроме того, компания запустила стейблкоин USD1, оборот которого уже превысил $3 млрд.

Официальный мемекоин Трампа ($TRUMP): Запущенный накануне инаугурации, этот актив (вместе с торговыми комиссиями) прибавил в казну семьи около $280 млн.

American Bitcoin Corp.: Предприятие по майнингу биткоинов, запущенное сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим. Доля Эрика Трампа в этой компании оценивается в $114 млн.

Конфликт интересов и государственная политика

Эксперты и оппоненты указывают на беспрецедентный конфликт интересов. В течение 2025 года администрация Трампа:

Подписал ряд законопроектов в пользу криптоиндустрии.

Назначила регуляторов, которые прекратили судебные тяжбы против крупных игроков рынка.

Президент помиловал основателя биржи Binance Чанпена Чжао, чья компания оказывала техническую помощь проекту Трампов USD1.

При этом Белый дом отрицает такие обвинения. Пресссекретарь Каролин Ливитт заявила, что администрация лишь выполняет обещание президента сделать США «криптостолицей мира», создавая возможности для всех американцев.

Новые горизонты: от венчурного капитала до ядерной энергии

Кроме криптовалют, семья Трамп активно диверсифицирует бизнес через фонд 1789 Capital, партнером которого стал Дональд Трамп-младший. Фонд уже привлек $2 млрд инвестиций, вкладывая деньги в такие проекты, как SpaceX Илона Маска и стартапы по добыче редкоземельных металлов.

Лидером портфеля 1789 Capital стала SpaceX с оценочной стоимостью около $800 млрд — это почти в четыре раза больше, чем у второго по величине актива, xAI.

Наиболее неожиданным шагом стала попытка Trump Media выйти на рынок чистой энергии из-за слияния с компанией TAE Technologies, занимающейся разработкой технологий термоядерного синтеза.

Что с недвижимостью?

Несмотря на смещение акцентов, Trump Organization продолжает расширять портфель недвижимости за границей. Компания подписала новые лицензионные соглашения на строительство гостиниц и гольф-клубов во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Омане и Мальдивах. В частности, проект на Мальдивах стал первым, где клиентам предлагается покупать цифровые токены, связанные с развитием курорта.

Планы

В 2026 году семья Трампа намерена продолжать копить богатство за счет своих проектов. Эрик Трамп сказал в прошлом году в интервью Bloomberg News, что он заинтересован в совершении сделок с недвижимостью во Франции, Австрии и Аргентине.

В сфере криптовалют руководство World Liberty стремится получить согласие от Управления валютного контроля на создание нового чартерного трастового банка. Полная авторизация позволит ему выполнять некоторые банковские функции, такие как защита активов, а также придаст желаемую печать регуляторного утверждения.

Наконец, Trump Media имеет целый ряд новых проектов, основанных на бизнес-планах, обнародованных в прошлом году. Наиболее грандиозным из них может являться строительство атомной электростанции на основе термоядерного синтеза совместно с TAE Technologies. Trump Media уже заявляет, что ищет место для строительства, а генеральный директор Дэвин Нунес сказал New York Post: «Мы будем строить ее только в штате, где преобладают республиканцы».