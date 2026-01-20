Криптоактивы стали пятой частью состояния семьи Трампа: $1,4 млрд в год на цифровой индустрии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 января 2026, 19:44 Читати українською

Криптоактивы стали пятой частью состояния семьи Трампа: $1,4 млрд в год на цифровой индустрии

По состоянию на январь 2026 года финансовый портфель Дональда Трампа и его семьи претерпел фундаментальные изменения. Если во время первого президентского срока основа его богатства составляла недвижимость и лицензионные соглашения, то сегодня $1,4 млрд (или почти 20% всех активов) приходится на криптовалютные проекты. Общее состояние семьи Bloomberg оценивает в $6,8 млрд.

Криптоактивы стали пятой частью состояния семьи Трампа: $1,4 млрд в год на цифровой индустрии

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Несмотря на значительные доходы от криптоиндустрии, общая цифра почти не изменилась по сравнению с прошлым годом, поскольку рост цифровых активов нивелировался падением стоимости акций Trump Media & Technology Group Corp (материнской компании Truth Social) на 66%.

Три кита криптоимперии Трампа

Анализ Bloomberg выделяет три ключевых источника «цифровых» доходов первой семьи США:

  • World Liberty Financial (WLF): Криптоплатформа, соучредителями которой являются Трамп и его сыновья. Продажи токенов принесли семье около $390 млн. Кроме того, компания запустила стейблкоин USD1, оборот которого уже превысил $3 млрд.
  • Официальный мемекоин Трампа ($TRUMP): Запущенный накануне инаугурации, этот актив (вместе с торговыми комиссиями) прибавил в казну семьи около $280 млн.
  • American Bitcoin Corp.: Предприятие по майнингу биткоинов, запущенное сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим. Доля Эрика Трампа в этой компании оценивается в $114 млн.

Конфликт интересов и государственная политика

Эксперты и оппоненты указывают на беспрецедентный конфликт интересов. В течение 2025 года администрация Трампа:

  • Подписал ряд законопроектов в пользу криптоиндустрии.
  • Назначила регуляторов, которые прекратили судебные тяжбы против крупных игроков рынка.
  • Президент помиловал основателя биржи Binance Чанпена Чжао, чья компания оказывала техническую помощь проекту Трампов USD1.

При этом Белый дом отрицает такие обвинения. Пресссекретарь Каролин Ливитт заявила, что администрация лишь выполняет обещание президента сделать США «криптостолицей мира», создавая возможности для всех американцев.

Новые горизонты: от венчурного капитала до ядерной энергии

Кроме криптовалют, семья Трамп активно диверсифицирует бизнес через фонд 1789 Capital, партнером которого стал Дональд Трамп-младший. Фонд уже привлек $2 млрд инвестиций, вкладывая деньги в такие проекты, как SpaceX Илона Маска и стартапы по добыче редкоземельных металлов.

Лидером портфеля 1789 Capital стала SpaceX с оценочной стоимостью около $800 млрд — это почти в четыре раза больше, чем у второго по величине актива, xAI.

Наиболее неожиданным шагом стала попытка Trump Media выйти на рынок чистой энергии из-за слияния с компанией TAE Technologies, занимающейся разработкой технологий термоядерного синтеза.

Что с недвижимостью?

Несмотря на смещение акцентов, Trump Organization продолжает расширять портфель недвижимости за границей. Компания подписала новые лицензионные соглашения на строительство гостиниц и гольф-клубов во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Омане и Мальдивах. В частности, проект на Мальдивах стал первым, где клиентам предлагается покупать цифровые токены, связанные с развитием курорта.

Планы

В 2026 году семья Трампа намерена продолжать копить богатство за счет своих проектов. Эрик Трамп сказал в прошлом году в интервью Bloomberg News, что он заинтересован в совершении сделок с недвижимостью во Франции, Австрии и Аргентине.

В сфере криптовалют руководство World Liberty стремится получить согласие от Управления валютного контроля на создание нового чартерного трастового банка. Полная авторизация позволит ему выполнять некоторые банковские функции, такие как защита активов, а также придаст желаемую печать регуляторного утверждения.

Наконец, Trump Media имеет целый ряд новых проектов, основанных на бизнес-планах, обнародованных в прошлом году. Наиболее грандиозным из них может являться строительство атомной электростанции на основе термоядерного синтеза совместно с TAE Technologies. Trump Media уже заявляет, что ищет место для строительства, а генеральный директор Дэвин Нунес сказал New York Post: «Мы будем строить ее только в штате, где преобладают республиканцы».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
20 января 2026, 20:01
#
Наколядував на йолопах. Але багато хто купував Трампкоїни по приколу, як кепку з логотипом МАГА. Умовно 350 млн американців, 20% купили на 20 баксів того лайна і от тобі 1,4 лярда баксів. А 20 баксів, то на секундочку, філіжанка кави без круасана.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами