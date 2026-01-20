Бизнес сможет выпускать акции за несколько дней: Нацкомиссия анонсировала реформу привлечения капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) инициировала масштабную дерегуляцию для украинского бизнеса, предложив кардинально изменить подход к выпуску ценных бумаг. Регулятор планирует ввести упрощенный цифровой механизм регистрации непубличных выпусков акций, передав ключевые полномочия Центральному депозитарию. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР 20 января.

Бюрократические препятствия тормозят инвестиции

В настоящее время процедура выпуска акций в Украине является слишком сложной, дорогостоящей и зарегулированной. Для малого и среднего бизнеса, а также для стартапов на ранних стадиях развития этот процесс часто становится непосильным барьером.

Из-за бюрократической волокиты предприниматели вынуждены либо отказываться от привлечения акционерного капитала, либо искать альтернативные, зачастую непрозрачные и неформальные пути финансирования. Инициатива Комиссии призвана вывести этот рынок из тени и сделать его доступным.

Как будет работать новый механизм

Суть реформы заключается в изменении философии контроля и цифровизации процессов. Функцию первичной регистрации выпусков предлагается передать Центральному депозитарию — учреждению, которое ведет учет прав собственности на ценные бумаги.

Ключевые нововведения включают:

Отмена предварительного согласования. Непубличные выпуски акций будут регистрироваться в Центральном депозитарии автоматически, без необходимости получать «добро» от регулятора (НКЦБФР) на старте.

Электронный документооборот. Процедура будет основана на представлении стандартизированного пакета документов исключительно в электронной форме.

Изменение формата надзора. НКЦБФР не будет проверять бумаги «на входе», а будет осуществлять контроль уже после регистрации, используя риск-ориентированный подход (проверка подозрительных операций).

Ожидается, что внедрение этой системы позволит сократить время регистрации выпуска акций с нескольких месяцев до нескольких дней. Это существенно уменьшит административные расходы для компаний. В перспективе упрощение непубличных выпусков станет первым шагом для компаний, которые в будущем планируют выход на большой публичный рынок (IPO).