Бизнес сможет выпускать акции за несколько дней: Нацкомиссия анонсировала реформу привлечения капитала

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 января 2026, 19:32 Читати українською

Бизнес сможет выпускать акции за несколько дней: Нацкомиссия анонсировала реформу привлечения капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) инициировала масштабную дерегуляцию для украинского бизнеса, предложив кардинально изменить подход к выпуску ценных бумаг. Регулятор планирует ввести упрощенный цифровой механизм регистрации непубличных выпусков акций, передав ключевые полномочия Центральному депозитарию. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР 20 января.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) инициировала масштабную дерегуляцию для украинского бизнеса, предложив кардинально изменить подход к выпуску ценных бумаг.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бюрократические препятствия тормозят инвестиции

В настоящее время процедура выпуска акций в Украине является слишком сложной, дорогостоящей и зарегулированной. Для малого и среднего бизнеса, а также для стартапов на ранних стадиях развития этот процесс часто становится непосильным барьером.

Из-за бюрократической волокиты предприниматели вынуждены либо отказываться от привлечения акционерного капитала, либо искать альтернативные, зачастую непрозрачные и неформальные пути финансирования. Инициатива Комиссии призвана вывести этот рынок из тени и сделать его доступным.

Как будет работать новый механизм

Суть реформы заключается в изменении философии контроля и цифровизации процессов. Функцию первичной регистрации выпусков предлагается передать Центральному депозитарию — учреждению, которое ведет учет прав собственности на ценные бумаги.

Ключевые нововведения включают:

  • Отмена предварительного согласования. Непубличные выпуски акций будут регистрироваться в Центральном депозитарии автоматически, без необходимости получать «добро» от регулятора (НКЦБФР) на старте.
  • Электронный документооборот. Процедура будет основана на представлении стандартизированного пакета документов исключительно в электронной форме.
  • Изменение формата надзора. НКЦБФР не будет проверять бумаги «на входе», а будет осуществлять контроль уже после регистрации, используя риск-ориентированный подход (проверка подозрительных операций).

Ожидается, что внедрение этой системы позволит сократить время регистрации выпуска акций с нескольких месяцев до нескольких дней. Это существенно уменьшит административные расходы для компаний. В перспективе упрощение непубличных выпусков станет первым шагом для компаний, которые в будущем планируют выход на большой публичный рынок (IPO).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Smerch747
Smerch747
20 января 2026, 19:48
#
Чекаємо всією країною вже 30років.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами