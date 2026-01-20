Минфин привлек более 7 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 20 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,45 млрд грн, что на 5,55 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 13 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,09 млрд грн под 16,34% с погашением 16 декабря 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,34%);

3,24 млрд грн под 17,04% с погашением 4 августа 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

2,13 млрд грн под 17,48% с погашением 7 марта 2029 (первичное размещение).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.