Министерство финансов 20 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,45 млрд грн, что на 5,55 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 13 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек более 7 миллиардов от продажи облигаций
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 2,09 млрд грн под 16,34% с погашением 16 декабря 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,34%);
- 3,24 млрд грн под 17,04% с погашением 4 августа 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);
- 2,13 млрд грн под 17,48% с погашением 7 марта 2029 (первичное размещение).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
