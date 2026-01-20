Датский пенсионный фонд распродает госдолг США

Датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение полностью выйти из активов, связанных с казначейскими облигациями США (US Treasuries), до конца этого месяца. Ключевой причиной такого шага стали опасения, что экономическая и внешняя политика президента Дональда Трампа создала чрезмерные кредитные риски, которые больше нельзя игнорировать институциональным инвесторам. Об этом сообщает Bloomberg 20 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сомнения в надежности американской экономики

Андерс Шельде, главный инвестиционный директор AkademikerPension, объяснил позицию фонда тем, что Соединенные Штаты теряют статус надежного заемщика. По его словам, в долгосрочной перспективе состояние государственных финансов США вызывает серьезные сомнения относительно их устойчивости.

Фонд, который управляет сбережениями преподавателей и ученых на сумму около $25 миллиардов, по состоянию на конец 2025 года держал в гособлигациях США около $100 миллионов. Ранее эти бумаги использовались исключительно для управления ликвидностью и рисками, однако руководство фонда решило найти им более безопасную альтернативу.

«США, по сути, не являются надежным кредитором, и в долгосрочной перспективе государственные финансы США не являются устойчивыми», — заявил Андерс Шельде.

Геополитика и «фактор Гренландии»

Хотя сумма в $100 миллионов является незначительной в масштабах огромного рынка госдолга США, это решение имеет важное символическое значение. Оно демонстрирует, как европейские инвесторы начинают пересматривать понятие «тихой гавани» на фоне политической напряженности.

Одной из причин выхода из американских активов стали возобновленные угрозы Дональда Трампа по поводу поглощения Гренландии. Остров, который является частью Королевства Дания, неоднократно отказывал американскому президенту, заявляя, что территория не продается. Это вызвало возмущение среди европейских союзников Дании.

Помимо геополитики, инвесторов беспокоит отсутствие фискальной дисциплины в Вашингтоне и ослабление доллара.

Тенденция среди датских инвесторов

AkademikerPension — не единственный фонд, который избавляется от американского долга. Это перерастает в тенденцию:

Laerernes Pension продал большинство своих казначейских облигаций еще до обострения ситуации с Гренландией, ссылаясь на угрозу независимости Федеральной резервной системы (аналог Нацбанка в США).

PFA (активы под управлением — $120 млрд) сократил свою долю в американских бумагах в рамках реорганизации.

Paedagogernes Pension заявил о прекращении запуска новых стратегий, ориентированных на неликвидные активы США.

Ожидается, что вопрос Гренландии и новых пошлин станет главной темой во время визита Трампа в Давос в среду. Министр финансов США Скотт Бессент призывает к спокойствию и отвергает предположения, что Европа будет массово распродавать американские облигации.