Датский пенсионный фонд распродает госдолг США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 января 2026, 18:45 Читати українською

Датский пенсионный фонд распродает госдолг США

Датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение полностью выйти из активов, связанных с казначейскими облигациями США (US Treasuries), до конца этого месяца. Ключевой причиной такого шага стали опасения, что экономическая и внешняя политика президента Дональда Трампа создала чрезмерные кредитные риски, которые больше нельзя игнорировать институциональным инвесторам. Об этом сообщает Bloomberg 20 января.

Датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение полностью выйти из активов, связанных с казначейскими облигациями США (US Treasuries), до конца этого месяца.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сомнения в надежности американской экономики

Андерс Шельде, главный инвестиционный директор AkademikerPension, объяснил позицию фонда тем, что Соединенные Штаты теряют статус надежного заемщика. По его словам, в долгосрочной перспективе состояние государственных финансов США вызывает серьезные сомнения относительно их устойчивости.

Фонд, который управляет сбережениями преподавателей и ученых на сумму около $25 миллиардов, по состоянию на конец 2025 года держал в гособлигациях США около $100 миллионов. Ранее эти бумаги использовались исключительно для управления ликвидностью и рисками, однако руководство фонда решило найти им более безопасную альтернативу.

«США, по сути, не являются надежным кредитором, и в долгосрочной перспективе государственные финансы США не являются устойчивыми», — заявил Андерс Шельде.

Геополитика и «фактор Гренландии»

Хотя сумма в $100 миллионов является незначительной в масштабах огромного рынка госдолга США, это решение имеет важное символическое значение. Оно демонстрирует, как европейские инвесторы начинают пересматривать понятие «тихой гавани» на фоне политической напряженности.

Одной из причин выхода из американских активов стали возобновленные угрозы Дональда Трампа по поводу поглощения Гренландии. Остров, который является частью Королевства Дания, неоднократно отказывал американскому президенту, заявляя, что территория не продается. Это вызвало возмущение среди европейских союзников Дании.

Помимо геополитики, инвесторов беспокоит отсутствие фискальной дисциплины в Вашингтоне и ослабление доллара.

Тенденция среди датских инвесторов

AkademikerPension — не единственный фонд, который избавляется от американского долга. Это перерастает в тенденцию:

  • Laerernes Pension продал большинство своих казначейских облигаций еще до обострения ситуации с Гренландией, ссылаясь на угрозу независимости Федеральной резервной системы (аналог Нацбанка в США).
  • PFA (активы под управлением — $120 млрд) сократил свою долю в американских бумагах в рамках реорганизации.
  • Paedagogernes Pension заявил о прекращении запуска новых стратегий, ориентированных на неликвидные активы США.

Ожидается, что вопрос Гренландии и новых пошлин станет главной темой во время визита Трампа в Давос в среду. Министр финансов США Скотт Бессент призывает к спокойствию и отвергает предположения, что Европа будет массово распродавать американские облигации.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
20 января 2026, 19:04
#
Вот и настал конец доллару США …
+
0
Alex SH
Alex SH
20 января 2026, 19:17
#
— Рабинович, как ваше здоровье?
— Не дождетесь!..
+
0
Alex SH
Alex SH
20 января 2026, 19:22
#
Дания решила досадить своему противнику по Гренландии? И придумала идиотскую заморочку?
К сожалению деньги потеряют пенсионеры, доверившие пх фонду. Впрочем деньги это небольшие и нищета им не светит.
Если это и символизм, то только символизм человеческой твердолобости и желанию досадить соседу даже понеся потери самому.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами