Европейская комиссия во вторник, 20 января, обнародовала проект поправок в Закон о кибербезопасности (Cybersecurity Act). Документ предусматривает постепенный полный отказ от компонентов и оборудования поставщиков, признанных «высокорисковыми». Хотя официальный Брюссель прямо не называет компании, эксперты единодушны: главной целью являются китайские корпорации, в частности Huawei и ZTE. Об этом сообщает Reuters.
ЕС начинает масштабное вытеснение «рискованных» технологий: под ударом Huawei и китайские гиганты
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Почему ЕС идет на этот шаг?
Решение обусловлено тремя критическими факторами:
- Рост кибератак: Увеличение количества случаев использования программ-вымогателей и шпионажа.
- Зависимость: Стремление Европы избавиться от критической зависимости от технологий третьих стран.
- Национальная безопасность: Опасения по поводу возможного саботажа или иностранного вмешательства в инфраструктуру ЕС.
«Благодаря новому пакету по кибербезопасности, мы получим инструменты для лучшей защиты цепей поставки, а также сможем решительно противодействовать кибератакам. Это важный шаг к европейскому технологическому суверенитету», — заявила еврокомиссар по цифровым технологиям Хенна Вирккунен.
Какие секторы под угрозой?
Новые меры безопасности охватят 18 критически важных сфер, среди которых:
- Полупроводники и облачные сервисы;
- Энергосистемы и системы хранения электричества;
- Беспилотники (дроны) и способы противодействия им;
- Космические услуги и медицинское оборудование;
- Автономный транспорт и системы водоснабжения.
Жесткие термины и реакция Китая
Согласно предложению, мобильные операторы будут иметь ровно 36 месяцев (3 года) для полного извлечения ключевых компонентов «рискованных» вендоров из своих сетей. Сроки для фиксированных сетей (оптоволокно, подводные кабели) и спутниковой связи будут объявлены позже.
МИД Китая уже отреагировал на эти планы, назвав их голым протекционизмом без должной юридической базы. Пекин призвал ЕС обеспечить справедливую и недискриминационную бизнес-среду.
Что дальше?
Обновленный Закон о кибербезопасности еще должен быть согласован со странами-членами ЕС и Европейским парламентом в ближайшие месяцы. Следует отметить, что США еще в 2022 году полностью запретили новое оборудование от Huawei и ZTE, активно призывая союзников в Европе к аналогичным действиям.
Комментарии