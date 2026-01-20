Multi от Минфин
20 января 2026, 19:11

ЕС начинает масштабное вытеснение «рискованных» технологий: под ударом Huawei и китайские гиганты

Европейская комиссия во вторник, 20 января, обнародовала проект поправок в Закон о кибербезопасности (Cybersecurity Act). Документ предусматривает постепенный полный отказ от компонентов и оборудования поставщиков, признанных «высокорисковыми». Хотя официальный Брюссель прямо не называет компании, эксперты единодушны: главной целью являются китайские корпорации, в частности Huawei и ZTE. Об этом сообщает Reuters.

Европейская комиссия во вторник, 20 января, обнародовала проект поправок в Закон о кибербезопасности (Cybersecurity Act).

Почему ЕС идет на этот шаг?

Решение обусловлено тремя критическими факторами:

  • Рост кибератак: Увеличение количества случаев использования программ-вымогателей и шпионажа.
  • Зависимость: Стремление Европы избавиться от критической зависимости от технологий третьих стран.
  • Национальная безопасность: Опасения по поводу возможного саботажа или иностранного вмешательства в инфраструктуру ЕС.

«Благодаря новому пакету по кибербезопасности, мы получим инструменты для лучшей защиты цепей поставки, а также сможем решительно противодействовать кибератакам. Это важный шаг к европейскому технологическому суверенитету», — заявила еврокомиссар по цифровым технологиям Хенна Вирккунен.

Какие секторы под угрозой?

Новые меры безопасности охватят 18 критически важных сфер, среди которых:

  • Полупроводники и облачные сервисы;
  • Энергосистемы и системы хранения электричества;
  • Беспилотники (дроны) и способы противодействия им;
  • Космические услуги и медицинское оборудование;
  • Автономный транспорт и системы водоснабжения.

Жесткие термины и реакция Китая

Согласно предложению, мобильные операторы будут иметь ровно 36 месяцев (3 года) для полного извлечения ключевых компонентов «рискованных» вендоров из своих сетей. Сроки для фиксированных сетей (оптоволокно, подводные кабели) и спутниковой связи будут объявлены позже.

МИД Китая уже отреагировал на эти планы, назвав их голым протекционизмом без должной юридической базы. Пекин призвал ЕС обеспечить справедливую и недискриминационную бизнес-среду.

Что дальше?

Обновленный Закон о кибербезопасности еще должен быть согласован со странами-членами ЕС и Европейским парламентом в ближайшие месяцы. Следует отметить, что США еще в 2022 году полностью запретили новое оборудование от Huawei и ZTE, активно призывая союзников в Европе к аналогичным действиям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
