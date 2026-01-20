Трейдеры прогнозируют падение биткоина ниже $80 000 к концу июня

Трейдеры на рынке опционов ожидают падения биткоина ниже $80 000 к середине 2026 года. Вероятность такого сценария оценивается в 30%. Об этом сообщает CoinDesk .

Оценка трейдеров

В заявлении говорится, что высокий открытый интерес в пут-опционах с целями $75 000-$80 000 свидетельствует о вероятном падении. Отметим, пут-опцион дает право продать актив по фиксированной цене до определенной даты. Он противоположен кол-опциону, который дает право купить актив по определенной цене до конца срока действия контракта.

Кроме того, в CoinDesk отметили, что показатель опционного наклона (options skew), измеряющего разницу между ценой кол- и пут-опционов, остается отрицательным — это указывает на предпочтение медвежьих настроений.

«Рынки опционов показывают четкий наклон к снижению с 30% вероятностью того, что биткоин упадет ниже $80 000 до 26 июня, по сравнению с 19% шансом, что он поднимется выше $120 000 за тот же период», — заявил руководитель исследований Derive Шон Доусон.

Аналитики связывают коррекцию с новыми геополитическими рисками. По словам Доусона, планы президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт из Европы, в том числе на фоне ситуации по Гренландии, могут привести к росту волатильности.