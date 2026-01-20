Multi от Минфин
українська
20 января 2026, 16:25

В «Дие» появятся новые возможности для водителей — Минцифры

Министерство цифровой трансформации готовит масштабное обновление функционала приложения «Дия», которое позволит водителям решать большинство критических вопросов без посещения государственных учреждений и вызова полиции. О ключевых нововведениях 2026 года рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью УНИАН.

У «Дие» появятся новые возможности для водителей.
Фото: freepik

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Оформление ДТП

Наиболее ожидаемой услугой первого квартала 2026 станет цифровой «Европротокол». Теперь в случае незначительной аварии водителям не придется ждать патрульных и тратить часы на бумажную волокиту.

Для онлайн-оформления ДТП необходимо соблюдение двух условий:

  • Оба участника аварии должны быть зарегистрированы в Действии.
  • Обе стороны должны иметь действующий полис обязательного страхования (автогражданку).

По словам Коваль, оформить онлайн ДТП в «Дие» можно будет с помощью нескольких кликов.

Первая регистрация авто после растаможки

Еще одно важное нововведение касается тех, кто ввозит транспортные средства из-за границы. Минцифры работает над возможностью первой регистрации авто непосредственно в приложении. Это позволит владельцу растаможенной машины получить документы на транспортное средство без визита в сервисный центр МВД.

Штрафы за парковку

В ведомстве также планируется интегрировать услугу оплаты штрафов за парковку в крупных городах. Пока существует проблема, когда водители могут даже не догадываться о наличии штрафа, выписанного инспекторами на месте.

Действие будет посылать пуш-сообщение о выписанном штрафе. Погасить задолженность можно будет сразу в интерфейсе приложения.

Амбициозная цель — 100% цифровизации

Замминистра подчеркнула, что водительские услуги являются одними из самых востребованных среди украинцев. Стратегическая цель министерства — перевести в онлайн абсолютно все сервисы, связанные с владением и управлением транспортом, чтобы сделать взаимодействие с государством незаметным и комфортным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
