українська
20 января 2026, 15:37

Украина готовит собственный аналог Mavic — Федоров

В Украине идет подготовка аналога китайских дронов Mavic, запуск революционной системы Mission control и создание специальных подразделений для охоты на операторов дронов россии. Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров во время встречи с медиа, сообщает РБК-Украина .

В Украине идет подготовка аналога китайских дронов Mavic, запуск революционной системы Mission control и создание специальных подразделений для охоты на операторов дронов россии.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Замена китайских Mavic

По словам Федорова, Украина активно работает над уменьшением зависимости от китайских дронов.

«Уже в этом месяце тестируем определенное решение. У нас будет свой аналог Mavic — камера такая же, но дистанция полета больше», — отметил министр.

Федоров подчеркнул, что благодаря системе естьБалы Министерство обороны полностью понимает, как и где применяются дроны на фронте.

Следующим шагом станет запуск проекта Mission control, который позволит:

  • отслеживать тип дронов;
  • маршрут полета;
  • место запуска;
  • эффективность выполнения боевых задач

Это позволит закрыть полный цикл работы с дронами — от закупки и поставки до боевого применения.

Mission control: от дронов до артиллерии

Министр сообщил, что над Mission control работали почти два года. После запуска системы для дронов следующим этапом станет ее масштабирование на артиллерию.

Кроме того, Минобороны получит полную статистику по экипажам дронов — их руководителей, ежемесячные рейтинги и показатели эффективности подразделений.

«Нам нужно видеть всю картину, чтобы принимать быстрые и правильные управленческие решения», — пояснил Федоров.

Дроново-штурмовые подразделения

Министр также заявил о развитии дроново-штурмовых подразделений, имеющих другую штатную структуру и доктрину применения дронов.

По его словам, подразделение Code 9.2 недавно провело уникальную операцию в Купянске, доказавшую эффективность новой тактики.

«За дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них», — подытожил Федоров.

Комментарии - 5

+
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
20 января 2026, 15:56
#
Це ж було вже! (с)

«Вперше показно український аналог „шахеда“
DEFENSE EXPRESS

02 грудня 2024»
+
+15
Hennady
Hennady
20 января 2026, 16:36
#
Ідеї для заголовків новин вичерпуються, автори йдуть на друге коло… те ж саме про антидроновий купол
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
20 января 2026, 16:45
#
Україна в 2023 році переплатила майже 600 мільйонів при закупівлі дронів — розслідування. Відповідальність за закупівлі дронів тоді несли Міністерство цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим та Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.
+
0
lider2000
lider2000
20 января 2026, 19:08
#
Єто так на карманние расходи
+
0
BIlE
BIlE
20 января 2026, 18:07
#
Вистачить фламінго
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
