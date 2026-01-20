Украина готовит собственный аналог Mavic — Федоров

В Украине идет подготовка аналога китайских дронов Mavic, запуск революционной системы Mission control и создание специальных подразделений для охоты на операторов дронов россии. Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров во время встречи с медиа, сообщает РБК-Украина .

Замена китайских Mavic

По словам Федорова, Украина активно работает над уменьшением зависимости от китайских дронов.

«Уже в этом месяце тестируем определенное решение. У нас будет свой аналог Mavic — камера такая же, но дистанция полета больше», — отметил министр.

Федоров подчеркнул, что благодаря системе естьБалы Министерство обороны полностью понимает, как и где применяются дроны на фронте.

Следующим шагом станет запуск проекта Mission control, который позволит:

отслеживать тип дронов;

маршрут полета;

место запуска;

эффективность выполнения боевых задач

Это позволит закрыть полный цикл работы с дронами — от закупки и поставки до боевого применения.

Mission control: от дронов до артиллерии

Министр сообщил, что над Mission control работали почти два года. После запуска системы для дронов следующим этапом станет ее масштабирование на артиллерию.

Кроме того, Минобороны получит полную статистику по экипажам дронов — их руководителей, ежемесячные рейтинги и показатели эффективности подразделений.

«Нам нужно видеть всю картину, чтобы принимать быстрые и правильные управленческие решения», — пояснил Федоров.

Дроново-штурмовые подразделения

Министр также заявил о развитии дроново-штурмовых подразделений, имеющих другую штатную структуру и доктрину применения дронов.

По его словам, подразделение Code 9.2 недавно провело уникальную операцию в Купянске, доказавшую эффективность новой тактики.

«За дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них», — подытожил Федоров.