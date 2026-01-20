ФГВФЛ завершил выплаты по финучреждениям, ликвидированным во время войны

В 2025 году украинцы, которые хранили средства в банках, признанных неплатежеспособными, получили от государства 352,8 млн грн компенсаций. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) полностью рассчитался со всеми клиентами финучреждений, процесс ликвидации которых начался после начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года), при условии, что вкладчики обратились за выплатами. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, 20 января.

Кто получил больше всего выплат

Львиная доля возмещений в 2025 году пришлась на вкладчиков двух финансовых учреждений — АО «КОМИНВЕСТБАНК» и АО «РВС БАНК». Именно для этих банков в отчетном периоде наступили законодательные сроки для проведения гарантированных выплат.

В частности, клиентам «РВС БАНКА» было выплачено 96,6 млн грн. Важно отметить, что это составляет 100% от суммы гарантированного возмещения для вкладчиков этого учреждения.

Статистика за декабрь и скорость выплат

Только за последний месяц года (декабрь 2025-го) Фонд перечислил вкладчикам 68,4 млн грн. Среди банков, клиенты которых получили выплаты в декабре:

АТ «РВС БАНК» — 66,9 млн грн;

АО «АКБ «КОНКОРД» — 10,4 тыс. грн;

АО «БАНК СИЧ» — 8,3 тыс. грн;

ПАО «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» — 5,9 тыс. грн.

Финансовое состояние Фонда

По состоянию на 31 декабря 2025 года на счетах Фонда накоплено 50,62 млрд грн. Все выплаты осуществляются исключительно за счет собственных ресурсов учреждения, без привлечения средств из госбюджета.

Всего за все время своего существования Фонд выплатил вкладчикам почти 105,1 млрд грн. Свои сбережения вернули 96,1% вкладчиков обанкротившихся банков, которые имели на это право.