ФГВФЛ завершил выплаты по финучреждениям, ликвидированным во время войны

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 января 2026, 14:51 Читати українською

ФГВФЛ завершил выплаты по финучреждениям, ликвидированным во время войны

В 2025 году украинцы, которые хранили средства в банках, признанных неплатежеспособными, получили от государства 352,8 млн грн компенсаций. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) полностью рассчитался со всеми клиентами финучреждений, процесс ликвидации которых начался после начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года), при условии, что вкладчики обратились за выплатами. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, 20 января.

В 2025 году украинцы, которые хранили средства в банках, признанных неплатежеспособными, получили от государства 352,8 млн грн компенсаций.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто получил больше всего выплат

Львиная доля возмещений в 2025 году пришлась на вкладчиков двух финансовых учреждений — АО «КОМИНВЕСТБАНК» и АО «РВС БАНК». Именно для этих банков в отчетном периоде наступили законодательные сроки для проведения гарантированных выплат.

В частности, клиентам «РВС БАНКА» было выплачено 96,6 млн грн. Важно отметить, что это составляет 100% от суммы гарантированного возмещения для вкладчиков этого учреждения.

Статистика за декабрь и скорость выплат

Только за последний месяц года (декабрь 2025-го) Фонд перечислил вкладчикам 68,4 млн грн. Среди банков, клиенты которых получили выплаты в декабре:

  • АТ «РВС БАНК» — 66,9 млн грн;
  • АО «АКБ «КОНКОРД» — 10,4 тыс. грн;
  • АО «БАНК СИЧ» — 8,3 тыс. грн;
  • ПАО «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» — 5,9 тыс. грн.

Финансовое состояние Фонда

По состоянию на 31 декабря 2025 года на счетах Фонда накоплено 50,62 млрд грн. Все выплаты осуществляются исключительно за счет собственных ресурсов учреждения, без привлечения средств из госбюджета.

Всего за все время своего существования Фонд выплатил вкладчикам почти 105,1 млрд грн. Свои сбережения вернули 96,1% вкладчиков обанкротившихся банков, которые имели на это право.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами