Binance исключит из листинга торговые пары с 20 альткоинами

В Binance объявили , что делистинг коснется торговых пар со следующими альткоинами: 0G, 1MBABYDOGE, ADX, AGLD, ALT, ARKM, ATOM, ENS, HOLO, MOVR, NEWT, OP, ORDI, OXT, POLYX, SLP, SSV, STO, STORJ, TRB.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина делистинга

Также прекращаются торги с национальной валютой Южно-Африканской Республики, южноафриканским рэндом (ZAR).

Причина делистинга — низкий объем торгов и недостаточная ликвидность активов. Представители биржи заявили, что решение о делистинге принимается на основе нескольких критериев: оценивается ликвидность, объем торгов, статус развития проекта, деятельность команды и соответствие требованиям местного законодательства.

Клиентам биржи, имеющим позиции с затронутыми парами, предложено успеть конвертировать активы в другие пары или вывести монеты на кошельки до приостановки торгов.

Ордера с подвергнутыми делистингу токенами будут автоматически отменены в момент приостановки торгов, объявила Binance.

Ранее аналитики компании CryptoQuant сообщили, что Binance превзошла все остальные централизованные криптоплатформы по объему торгов биткоином и альткоинам, а также активности пользователей.