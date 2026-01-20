Доллар против евро: аналитики показали, в какой валюте золото подорожало сильнее всего

Пока мир наблюдает за глобальным ралли драгоценных металлов, аналитики обнаружили существенную разницу в доходности золота в разных валютах мира. Дороже всего золото стоит в долларах США и японских иенах, тогда как в Европе динамика была более сдержанной. Об этом говорится в отчете аналитического ресурса Visual Capitalist и брокера OANDA.

Лидеры роста

Согласно данным по итогам 2025 года, безусловным лидером по росту цены на золото стали Соединенные Штаты Америки. В долларовом эквиваленте металл прибавил в стоимости 64,5%.

Практически идентичную динамику продемонстрировала Япония. Из-за давления на национальную валюту, золото в иенах (JPY) взлетело на 64,4%. Это свидетельствует о том, что в этих странах обесценивание денег стало дополнительным катализатором для роста стоимости активов.

Рейтинг доходности золота по валютам

Ситуация в других регионах выглядит иначе. Страны с более устойчивыми валютами показали меньший процент прироста стоимости металла, хотя он все равно остался двузначным.

Полная картина выглядит так (рост за 2025 год):

🇺🇸 Доллар США (USD): +64,5%

🇯🇵 Японская иена (JPY): +64,4%

🇨🇳 Китайский юань (CNY): +58,1%

🇬🇧 Британский фунт (GBP): +53,4%

🇪🇺 Евро (EUR): +45,5%

🇨🇭 Швейцарский франк (CHF): +44,1%

Наименьший рост зафиксирован в Швейцарии. Поскольку швейцарский франк традиционно считается одной из самых стабильных валют мира, его покупательная способность падала медленнее, поэтому и скачок цены на золото в пересчете на франки был наименьшим в списке (+44,1%).

Валютный фактор

Аналитики подчеркивают, что местная стоимость золота напрямую зависит от силы национальной валюты. Если валюта слабеет (как это происходило с иеной), золото в этой стране дорожает быстрее, фактически компенсируя инфляцию. В зонах «твердой валюты» (Европа) эффект был менее выраженным.

Как слабая валюта «разгоняет» цену активов

Стоит объяснить механизм, почему в одних странах золото дорожает сильнее, чем в других, хотя это один и тот же металл.

Золото торгуется на международном рынке преимущественно в долларах. Цена в других валютах — это, по сути, производная от курса доллара к этой валюте.

Работает простая математика:

Если цена на золото в мире растет, а национальная валюта стоит на месте — золото в вашей стране дорожает умеренно.

Если же цена на золото растет, а ваша национальная валюта падает (девальвируется) — золото в вашей стране дорожает вдвойне (рост самого металла + курсовая разница).

Именно это произошло в Японии и США: внутренние экономические факторы ослабили валюты, что привело к более резкому скачку цен на драгоценные металлы для местного населения.

Почему это важно

Эта статистика наглядно демонстрирует, что золото выполняет роль «страховки» не одинаково для всех.

Наибольшую выгоду от владения золотом получают жители тех стран, чья экономика и валюта переживают не лучшие времена. То есть, чем слабее национальная валюта, тем выгоднее держать сбережения в металле.