С 1 января 2026 г. Приватбанк запускает масштабные изменения на рынке банковского обслуживания предпринимателей. Новая тарифная модель для ФОП фактически отменяет ежемесячную абонплату для активных предпринимателей и существенно снижает ключевые комиссии, делая банкинг для микро бизнеса более простым, честным и доступным, говорится в сообщении банка.
Приватбанк обнуляет тарифы для активных ФОПов
Новая стратегия банка
В центре новой стратегии — поддержка предпринимателя как драйвера экономики.
Приватбанк отказывается от логики фиксированных платежей и переходит к модели партнерства, где активность клиента становится инвестицией банка в его развитие.
Если ФОП производит расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 грн в месяц, стоимость обслуживания счета составит 0 грн. Речь идет не о промоакции, а о системном решении, которое закладывается в долгосрочную тарифную политику банка.
Кроме нулевой абонплаты банк полностью отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания.
Также Приватбанк снижает тарифы на платежи в другие банки и валютные операции, уменьшая финансовую нагрузку на предпринимателей, работающих с поставщиками и клиентами в Украине и за рубежом.
