Приватбанк обнуляет тарифы для активных ФОПов

С 1 января 2026 г. Приватбанк запускает масштабные изменения на рынке банковского обслуживания предпринимателей. Новая тарифная модель для ФОП фактически отменяет ежемесячную абонплату для активных предпринимателей и существенно снижает ключевые комиссии, делая банкинг для микро бизнеса более простым, честным и доступным, говорится в сообщении банка.

Новая стратегия банка

В центре новой стратегии — поддержка предпринимателя как драйвера экономики.

Приватбанк отказывается от логики фиксированных платежей и переходит к модели партнерства, где активность клиента становится инвестицией банка в его развитие.

Если ФОП производит расчеты бизнес-картой на сумму от 15 000 грн в месяц, стоимость обслуживания счета составит 0 грн. Речь идет не о промоакции, а о системном решении, которое закладывается в долгосрочную тарифную политику банка.

Кроме нулевой абонплаты банк полностью отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания.

Также Приватбанк снижает тарифы на платежи в другие банки и валютные операции, уменьшая финансовую нагрузку на предпринимателей, работающих с поставщиками и клиентами в Украине и за рубежом.