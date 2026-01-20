Multi от Минфин
20 января 2026, 9:07

Гонконгский миллиардер вложил четверть своего состояния в золото

Гонконгский миллиардер Чеа Чэн Хай, на протяжении трех десятилетий считавшийся одним из ключевых представителей стоимостного инвестирования в Азии, существенно пересмотрел свою инвестиционную стратегию и направил значительную часть состояния в золото. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, драгоценные металлы сегодня составляют около четверти активов его семейного офиса с капиталом $1,4 млрд. Еще год назад их доля не превышала 15%.

Гонконгский миллиардер Чеа Чэн Хай, на протяжении трех десятилетий считавшийся одним из ключевых представителей стоимостного инвестирования в Азии, существенно пересмотрел свою инвестиционную стратегию и направил значительную часть состояния в золото.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инвестиции в металлы

«Я всегда был очень терпеливым инвестором — покупал драгоценные металлы, не торговал ими и рассматривал их как часть своих пожизненных сбережений, — заявил 71-летний Чеа в интервью Bloomberg News. — Со временем эта доля становилась все больше».

По данным агентства, такая стратегия делает Чеа заметным исключением даже среди сверхсостоятельных инвесторов: согласно отчету UBS Global Family Office Report 2025, средняя доля вложений в золото и драгоценные металлы у семейных офисов в 2024 году составляла лишь 2%.

Чеа призывает инвесторов следовать его подходу и рекомендует формировать портфель из 60% акций, 20% облигаций и 20% драгоценных металлов, прежде всего золота. Он отказался раскрывать доходность и точную структуру активов своего семейного офиса. Инвестиции в металлы он начал с небольших позиций в 2008 году, а спустя десять лет перешел к масштабным покупкам ETF, обеспеченных физическим золотом.

По словам источников, совокупная прибыль по этим вложениям составила $251,1 млн, или 167%. Помимо ETF, Чеа инвестировал в акции золотодобывающих компаний, физические слитки и монеты.

«Я только покупаю и никогда не продаю», — отметил он, добавив, что в 2025 году проводил лишь ограниченные сделки.

Чеа не использует деривативы, структурированные продукты и не привлекает заемные средства. После заморозки российских активов в 2022 году и роста напряженности вокруг Венесуэлы и Ирана, по его словам, мир вступил в период масштабного «бегства в хранилища»: состоятельные азиатские семьи все чаще возвращают капитал в регион, стремясь защититься от санкций США и риска конфискации активов.

«Если у вас есть физическое золото на складе или в банковском сейфе, вы никому ничего не должны», — подчеркнул Чеа, отметив, что его активы хранятся в государственном хранилище Гонконга в аэропорту.

Чеа также позитивно оценивает перспективы серебра, которое за последний год выросло в цене примерно втрое, значительно опередив золото.

Кто такой Чеа Чэн Хай

Бывший финансовый журналист из Малайзии, Чеа стал сооснователем Value Partners в 1993 году. Компания стала первой управляющей компанией, акции которой были размещены в Гонконге, и на пике в 2017 году управляла активами на сумму $17 млрд.

Чеа входит в совет директоров Hong Kong Exchanges and Clearing, где возглавляет инвестиционный комитет. При этом, отмечает Bloomberg, его карьера не была безупречной: в последние годы активы Value Partners сократились до $5,1 млрд, а сделка с китайским конгломератом HNA Group в 2017 году сорвалась. Уход Чеа с поста председателя совпал с вхождением в капитал компании китайского брокера GF Securities и сопровождался конфликтами в руководстве.

Крупные вложения в золото Чеа профинансировал за счет сокращения своей доли в Value Partners в 2015 году — незадолго до серьезной рыночной коррекции, отмечает Bloomberg. Разочаровавшись в западных хранилищах, он еще в 2010 году запустил фонд Value Gold ETF, размещающий физическое золото в аэропорту Гонконга. Чеа остается крупнейшим держателем фонда с долей на 1,3 млрд гонконгских долларов ($167 млн), сообщили источники.

Золото и серебро на взлете

Цены на золото и серебро в январе обновили исторические максимумы на фоне усиления геополитической напряженности и торговых угроз со стороны администрации Дональда Трампа.

Поводом стал его курс на установление контроля над Гренландией, который усилил опасения масштабной торговой войны между США и Европой. Спотовая цена золота поднималась почти до $4 700 за унцию, а серебро прибавляло более 4% за день.

Инвестиционный трамплин

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
