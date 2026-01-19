Минюст восстановил доступ к данным ЕГР, но с «военными» фильтрами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 января 2026, 18:52 Читати українською

Минюст восстановил доступ к данным ЕГР, но с «военными» фильтрами

Министерство юстиции Украины сделало важный шаг к восстановлению прозрачности экономики. Впервые с начала полномасштабного вторжения возобновлено обнародование Единого государственного реестра (ЕГР) в формате открытых данных. Это решение стало результатом компромисса между требованиями безопасности военного времени и необходимостью борьбы с коррупцией и привлечения инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство юстиции Украины сделало важный шаг к восстановлению прозрачности экономики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменилось: данные открыты, но не все

Хотя реестр снова становится публичным, он не будет выглядеть так, как до 24 февраля 2022 года. Минюст применил тактику «умной фильтрации», чтобы враг не мог использовать информацию для нанесения ударов по стратегическим объектам.

Что можно увидеть:

  • Информацию о владельцах компаний.
  • Структуру собственности.
  • Данные о конечных бенефициарах.
  • Статус юридического лица.

Что останется скрытым (в наборах открытых данных):

  • Точные адреса и местонахождение предприятий.
  • Контактные данные (телефоны, электронные адреса).
  • КВЭДы (виды экономической деятельности) — это сделано для того, чтобы исключить возможность идентификации оборонных предприятий и критической инфраструктуры по роду их деятельности.

Зачем это нужно именно сейчас

Открытие данных преследует три основные цели:

  • Антикоррупционный контроль. Журналисты-расследователи и общественные активисты вновь получают инструмент для мониторинга тендеров и выявления скрытых связей чиновников с бизнесом. Это критически важно для прозрачного восстановления.
  • Оживление GovTech. Сервисы проверки контрагентов (такие как YouControl, Opendatabot и другие) смогут обновить свои базы. Это позволит бизнесу быстрее и качественнее проверять партнеров, снижая финансовые риски.
  • Сигнал инвесторам. Для международных партнеров наличие открытых реестров является маркером предсказуемости и демократичности государства.

Где искать данные

Обновленные наборы данных будут публиковаться еженедельно и доступны для свободного скачивания на следующих ресурсах:

  • Официальный веб-сайт Министерства юстиции Украины.
  • Веб-сайт ГП «НАИС» (Национальные информационные системы).
  • Единый государственный веб-портал открытых данных (data.gov.ua).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами