Минюст восстановил доступ к данным ЕГР, но с «военными» фильтрами

Министерство юстиции Украины сделало важный шаг к восстановлению прозрачности экономики. Впервые с начала полномасштабного вторжения возобновлено обнародование Единого государственного реестра (ЕГР) в формате открытых данных. Это решение стало результатом компромисса между требованиями безопасности военного времени и необходимостью борьбы с коррупцией и привлечения инвестиций . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что изменилось: данные открыты, но не все

Хотя реестр снова становится публичным, он не будет выглядеть так, как до 24 февраля 2022 года. Минюст применил тактику «умной фильтрации», чтобы враг не мог использовать информацию для нанесения ударов по стратегическим объектам.

Что можно увидеть:

Информацию о владельцах компаний.

Структуру собственности.

Данные о конечных бенефициарах.

Статус юридического лица.

Что останется скрытым (в наборах открытых данных):

Точные адреса и местонахождение предприятий.

Контактные данные (телефоны, электронные адреса).

КВЭДы (виды экономической деятельности) — это сделано для того, чтобы исключить возможность идентификации оборонных предприятий и критической инфраструктуры по роду их деятельности.

Зачем это нужно именно сейчас

Открытие данных преследует три основные цели:

Антикоррупционный контроль. Журналисты-расследователи и общественные активисты вновь получают инструмент для мониторинга тендеров и выявления скрытых связей чиновников с бизнесом. Это критически важно для прозрачного восстановления.

Оживление GovTech. Сервисы проверки контрагентов (такие как YouControl, Opendatabot и другие) смогут обновить свои базы. Это позволит бизнесу быстрее и качественнее проверять партнеров, снижая финансовые риски.

Сигнал инвесторам. Для международных партнеров наличие открытых реестров является маркером предсказуемости и демократичности государства.

Где искать данные

Обновленные наборы данных будут публиковаться еженедельно и доступны для свободного скачивания на следующих ресурсах: