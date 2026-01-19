Венгрия одобрила покупку сербского бизнеса «Газпром нефти»

Венгерский энергетический концерн Mol Nyrt. достиг договоренности с российской «Газпром нефтью» об условиях выкупа доли в единственном нефтеперерабатывающем заводе Сербии — Naftna Industrija Srbije (NIS). Это соглашение имеет целью вывести стратегическое предприятие из-под американских санкций, которые парализовали его работу. Об этом заявила министр энергетики Сербии, сообщает Bloomberg, 19 января.

Схема спасения от санкций

В настоящее время российский «Газпром» владеет контрольным пакетом акций (56,2%) сербской компании. Из-за этого в октябре прошлого года NIS попала под прямые санкции США, что привело к остановке поставок нефти через Адриатический нефтепровод (JANAF) со стороны Хорватии.

Чтобы избежать топливного коллапса, Белград был вынужден полагаться на экстренные поставки топлива от той же венгерской Mol. Теперь найдено системное решение: смена владельца.

«Mol и Газпром согласовали основные положения будущего договора купли-продажи. Это то, чего требовала администрация США, и этот документ будет отправлен в Вашингтон для окончательного решения», — пояснила министр.

Детали соглашения

Ожидается, что сделка будет закрыта до 24 марта 2026 года. Структура собственности изменится следующим образом:

Mol получит контроль над активом (точная доля не разглашается).

Сербия планирует увеличить свою долю в NIS (сейчас около 30%) еще на 5 процентных пунктов.

Возможно участие третьего игрока — Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) из ОАЭ.