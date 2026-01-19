Курс доллара США подешевел во время межбанковских торгов в понедельник, 19 января. В то же время евро немного вырос в покупке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: доллар на межбанке немного подешевел
|
Открытие 19 января
|
Закрытие 19 января
|
Изменения
|
43,31/43,36
|
43,28/43,31
|
три из пяти
|
50,37/50,41
|
50,39/50,41
|
Два над нулем
Официальный курс: доллар — 43,27 грн, евро — 50,30 грн.
Средний курс в банках: 43,15−43,65 грн/доллар, 50,17−50,75 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,43−43,50, евро — 50,55−50,75 грн.
Источник: Минфин
