українська
19 января 2026, 18:37

Ученые достигли рекордной скорости интернета: в 100 раз быстрее, чем одно моргание глаза

В гонке за скоростью передачи данных преодолен очередной фантастический рубеж. Исследователи из Университета Астон (Великобритания) и Национального института информационно-коммуникационных технологий Японии (NICT) достигли скорости передачи данных в 430 терабит в секунду (430 000 Гбит/с). Об этом пишет TechRadar.

В гонке за скоростью передачи данных преодолен очередной фантастический рубеж.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Самое главное в этом достижении — не только скорость, но и способ ее получения: ученым удалось «выжать» этот максимум из стандартных оптоволоконных кабелей, которыми уже обпутан мир.

Скорость, которую трудно представить

Чтобы понять масштаб цифры 430 Тбит/с, исследователи приводят пример с видеоиграми. Представьте загрузку игры Battlefield 6, которая занимает около 80 ГБ.

На обычном «быстром» домашнем интернете (1 Гбит/с) это заняло бы около 11 минут.

С новой технологией загрузка происходит за одну миллисекунду.

Это в 100 раз быстрее, чем длится одно моргание человеческого глаза.

Как им это удалось

Рекорд в 430 Тбит/с превзошел предыдущее достижение этой же группы (402 Тбит/с). Прорыв заключается в том, что ученые нашли способ использовать существующую инфраструктуру значительно эффективнее.

Вместо того чтобы прокладывать новые многожильные кабели, они использовали стандартное одномодовое оптоволокно, но изменили метод передачи сигнала:

  • Они задействовали диапазоны длин волн, которые ранее считались непригодными для передачи данных (ниже традиционного предела отсечения).
  • Ученые заставили свет двигаться в кабеле в нескольких режимах одновременно.
  • Новый подход позволил использовать на 20% меньше общей полосы пропускания, чем при предыдущих рекордах, но передать при этом больше данных.

«Мы показали, что стандартные оптоволоконные кабели могут нести гораздо больше данных, чем предполагалось их первоначальным дизайном», — отмечают исследователи.

Этот рекорд является частью более широкой картины поиска технологий для сетей будущего (6G и 7G).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
