Airbus возьмет на работу гуманоидов

Китайская компания-разработчик гуманоидных роботов UBTech Robotics заключила соглашение о поставке роботов Airbus, которых в дальнейшем планируется внедрить в производство авиатехники. Об этом пишет South China Morning Post .

Покупка гуманоидов

Главный конкурент Boeing приобрел робота Walker S2 высотой 176 сантиметров, оснащенного многофункциональными манипуляторами, а также системой машинного зрения, позволяющей ему двигаться подобно человеку и воспринимать окружающую ситуацию.

Как следует из публикации, андроид, которого европейцы собираются «взять в штат», может переносить предметы весом до 15 килограммов, оснащен функцией искусственного интеллекта и способен самостоятельно менять батареи.

Сделка, по мнению авторов, говорит о стремлении Китая занять лидирующие позиции в области конструирования и коммерческого применения человекоподобных роботов, опережая зарубежных конкурентов.

По итогам 2025 года Airbus впервые за семь лет уступила Boeing лидерство по числу полученных заказов, но опередила американскую компанию по поставкам самолетов — 793 лайнера против 600.