Мороз добрался и до США — газ подорожал на 14%

Фьючерсы на природный газ в США резко выросли в цене на фоне ухудшения погодных прогнозов, пишет Bloomberg. В конце января восточную часть страны накроет волна арктического воздуха, что спровоцирует скачок спроса на отопление и электроэнергию.

Цены на газ пошли вверх

В понедельник на ранних азиатских торгах февральские контракты взлетали на 14%, достигая отметки $3,550 за миллион британских термальных единиц (MMBtu). Позже цена скорректировалась до $3,479.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, с 26 января по 1 февраля на Восточном побережье и Среднем Западе США ожидаются температуры значительно ниже нормы.

Крупнейшие сетевые операторы PJM и MISO уже в пятницу разослали предупреждения электростанциям, призывая подготовиться к пиковым нагрузкам начиная с понедельника.

Потребление газа уже в минувшее воскресенье составило 118,9 млрд кубических футов в сутки (+9% год к году). Производство сухого газа достигло 112,4 млрд куб. футов (+7% г/г). Поставки на терминалы СПГ слегка снизились до 19,6 млрд куб. футов (-0,8% за неделю).