Инвестиции в космос достигли пика на фоне военной гонки и ожидания IPO SpaceX

Мировой рынок космических технологий вступает в фазу стремительного роста. Инвестиционная компания Seraphim Space прогнозирует, что 2026 год станет переломным для отрасли благодаря рекордным государственным расходам на оборону и ожидаемому выходу компании SpaceX на фондовый рынок. Об этом сообщает Reuters, 19 января.

Военный драйвер и рекордный 2025-й

По данным аналитиков, космическая инфраструктура окончательно закрепила за собой статус стратегического национального приоритета. Страны соревнуются за геополитическое преимущество, что напрямую отражается на финансовых потоках.

Рекордные цифры: В 2025 году объем частных инвестиций в сектор вырос на 48%, достигнув $12,4 млрд. Это превзошло предыдущий пик 2021 года и свидетельствует о полном восстановлении рынка после спада 2022-го.

Лидерство США: Соединенные Штаты привлекли $7,3 млрд (около 60% глобального финансирования). Основным двигателем стала инициатива Пентагона «Золотой купол» (Golden Dome) и другие оборонные программы.

Роль Китая: Азиатский регион также демонстрирует активность — Китай инвестировал около $2 млрд, ускоряя развитие собственного производства спутников и ракет-носителей.

Фактор SpaceX и «золотая лихорадка»

Эксперты Seraphim Space выделяют три ключевых тренда, которые будут определять 2026 год:

Sovereign Space: Рост расходов на национальные спутниковые группировки и системы противоракетной обороны.

ИИ на орбите: интеграция искусственного интеллекта в космическое «железо» и аналитику данных.

Эффект SpaceX: Потенциальное первичное публичное размещение акций (IPO) компании Илона Маска.

Лукас Бишоп, инвестиционный аналитик Seraphim Space, отметил:

«Потенциальное IPO SpaceX может стать мощным катализатором, окончательно легитимизировав SpaceTech как основной класс активов и открыв путь на биржу для других компаний отрасли».

В декабре президент США Дональд Трамп подписал указ, который определил космос как ключевой приоритет национальной безопасности и экономики, что дало инвесторам дополнительный сигнал «покупать».