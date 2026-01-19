Multi от Минфин
19 января 2026, 14:27 Читати українською

VW, BMW и Mercedes-Benz: акции европейских автогигантов упали на фоне новых пошлин Трампа из-за Гренландии

Акции крупных европейских автопроизводителей упали после угроз президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран из-за их позиции по Гренландии. Об этом пишет bloomberg.

Акции крупных европейских автопроизводителей упали после угроз президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран из-за их позиции по Гренландии.
Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потери атогигантов

Бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen потеряли 2,87% во Франкфурте, BMW — -4,35%, Mercedes-Benz — -3,57%. Бумаги Ferrari, котирующиеся на Миланской бирже, упали чуть больше чем на 2%. Акции компании Stellantis, владеющей такими брендами, как Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler и Peugeot, потеряли в Милане около 1,5%.

Отраслевой европейский индекс Stoxx Automobiles and Parts 19 января снизился примерно на 2,5%.

Что говорят аналитики

Автомобильный сектор считается крайне уязвимым к пошлинам, особенно с учетом высокой степени глобализации цепочек поставок и сильной зависимости от производственных операций в Северной Америке.

Именно автомобильную промышленность директор и инвестиционный менеджер Aubrey Capital Management Роб Брюис в беседе с телеканалом назвал наиболее подверженной давлению из-за последних угроз Трампа ввести пошлины среди всех европейских секторов экономики.

Автопроизводители уже испытывают давление из-за введенных Трампом пошлин, которые в настоящее время составляют 15% на большинство автомобилей и комплектующих, импортируемых из ЕС в США, напоминает Bloomberg.

Помимо этого, отмечает агентство, автокомпании также сталкиваются с трудностями из-за падения продаж в Китае и более медленного, чем ожидалось, перехода автомобилистов на электромобили.

В целом объявленные 17 января Трампом пошлины в отношении товаров из восьми европейских стран могут сократить базовую прибыль немецких, британских и шведских автопроизводителей примерно на €3 млрд ($3,5 млрд) в годовом исчислении, рассчитал аналитик Bloomberg Intelligence Майкл Дин.

Новые пошлины Трампа

По заявлению Трампа, новые 10-процентные пошлины на все импортируемые товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии начнут действовать с 1 февраля и впоследствии могут быть увеличены до 25% с 1 июня, если странам ЕС и США не удастся достичь соглашения по Гренландии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
