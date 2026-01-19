Европе грозит дефицит лекарственных средств: США привязали цены на лекарства

Американские фармацевтические компании усиливают давление на европейские правительства, добиваясь повышения цен на лекарственные средства. Об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на Financial Times.

Давление на Европу

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что заключенные в прошлом году ценовые договоренности с администрацией Дональда Трампа заставляют компанию повышать цены за пределами США.

По его словам, в случае выбора между снижением цен в США до уровня европейских стран или прекращением поставки нового лекарства в Европу компания выберет второй вариант.

На ежегодной конференции JPMorgan по здравоохранению другие руководители фармкомпаний также заявили, что рассматривают возможность удержания или задержки запуска новых препаратов в Европе.

В 2025 году 16 глобальных фармацевтических корпораций — от AstraZeneca до Genentech компании Roche — согласились на добровольные соглашения с Белым домом, предусматривающие привязку цен на отдельные препараты в США к уровню цен в Канаде, Европе и Японии. Президент Трамп публично заявил, что эти договоренности фактически вынуждают европейские страны повышать стоимость лекарства.

В то же время в Европе такие требования вызывают сопротивление. В частности, крупнейший государственный медицинский страховщик Германии Techniker Krankenkasse заявил, что страна уже переплачивает за медикаменты, особенно патентованные, и призвал законодателей к сокращению расходов, а не их увеличению.

Аналитики предупреждают, что эскалация конфликта между фармпроизводителями и европейскими правительствами может привести к еще большему отставанию Европы в доступе новых препаратов.

По оценкам экспертов, инновационные лекарства появляются на европейском рынке в среднем на год позже, чем в США.