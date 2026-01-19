Цена на медь приближается к $13 000 из-за тарифов Трампа и «искусственного интеллекта»

Стоимость меди возобновила рост и приближается к психологической отметке в 13 000 долларов за тонну. Главными драйверами ралли стали ослабление доллара на фоне геополитических угроз Дональда Трампа и стабилизация экономики Китая. Об этом сообщает Bloomberg, 19 января.

Трамп, Гренландия и слабый доллар

На торгах в Лондоне (LME) цена меди подскочила на 1,3%, достигнув 12 965 долларов за тонну. Положительную динамику показали и другие цветные металлы: никель вырос на 2,6%, олово — на 2,8%, а алюминий прибавил 0,8%.

Катализатором рыночных движений стало заявление президента США о намерении ввести пошлины против восьми европейских стран (включая Германию и Великобританию), которые выступают против его планов в отношении Гренландии. Эти угрозы ударили по курсу американского доллара, заставив инвесторов искать спасения в драгоценных металлах. Эта волна покупок перекинулась и на промышленные металлы.

Фундаментальные факторы: ИИ и дефицит

Помимо геополитики, росту цен способствуют долгосрочные структурные изменения:

Бум искусственного интеллекта. Технологическая революция требует строительства новых дата-центров и энергосетей, где медь используется в качестве основного проводника. Это «турбонаддув» для спроса.

Дефицит предложения. В течение последних пяти месяцев рынок испытывает нехватку сырья.

Ву Куньцзинь, руководитель исследований рынка металлов в Minmetals Futures Co., отмечает: «Медь движется вслед за серебром и золотом, поскольку оптимизм в отношении металлов растет».

Китайский парадокс: ВВП растет, недвижимость падает

Опубликованная статистика из Китая — крупнейшего потребителя металлов в мире — дала смешанные сигналы: