Доллар под давлением из-за новой геополитической напряженности между США и Европой

Американский доллар столкнулся с новой волной давления на мировых рынках. Причиной стала агрессивная риторика президента США Дональда Трампа, который рассматривает возможность введения пошлин против европейских стран. Инвесторы опасаются, что намерения Вашингтона «приобрести» Гренландию и наказать несогласных с этим союзников могут дестабилизировать трансатлантические отношения. Об этом сообщает Bloomberg, 19 января.

Реакция рынков: бегство в «тихие гавани»

Сразу после того, как Трамп пригрозил ввести 10-процентный тариф на товары из стран, поддерживающих позицию Дании по Гренландии, финансовые рынки отреагировали снижением доверия к доллару.

Индекс доллара (Bloomberg Dollar Spot Index) снизился на 0,1% во время азиатских торгов.

Швейцарский франк показал лучшую динамику среди валют «Большой десятки» (G-10). Инвесторы традиционно скупают франк как актив-хранилище в периоды неопределенности.

Евро отыграло позиции, поднявшись с самого низкого уровня за последние два месяца.

Что говорят аналитики

Эксперты ведущих мировых банков и фондов видят в действиях Трампа как реальные экономические риски, так и элементы жесткой торговли.

Политическая премия за риск Крис Вестон из Pepperstone Group Ltd. отмечает, что активы США, включая доллар, теперь несут «гораздо более высокую премию за политический риск». Это может заставить иностранных инвесторов сокращать свои вложения в американскую экономику, опасаясь непредсказуемости Вашингтона.

Торговля страхом («Sell America») Дэвид Форрестер из Credit Agricole CIB считает, что угрозы Трампа возродили тренд на продажу американских активов («sell America»). Однако он предполагает, что это может быть лишь тактикой переговоров: Трамп создает кризис, чтобы потом выторговать более выгодные условия. В то же время аналитик предупреждает, что евро остается уязвимым, поскольку тарифы могут нанести удар по экономике еврозоны.