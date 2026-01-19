Multi от Минфин
Favbet Tech — в пятерке крупнейших налогоплательщиков Dія.City

Министерство цифровой трансформации обнародовало итоги работы Дія.City за 2025 год. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, резиденты специального правового режима уплатили ₴34,6 млрд налогов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Министерство цифровой трансформации обнародовало итоги работы Дія.

В первую пятерку крупнейших налогоплательщиков среди более чем 3000 резидентов пространства второй год подряд вошла и украинская ИТ-компания Favbet Tech. Среди других компаний списка — mono, SoftServe, GlobalLogic и EPAM Systems.

«Favbet Tech растет вместе с рынком и, несмотря на ежедневные вызовы, остается ответственным бизнесом, поддерживающим украинскую экономику. В 2026 году мы будем работать над тем, чтобы сохранить эту динамику», — комментирует СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

В течение прошлого года Favbet Tech также сосредоточилась на развитии технологической экосистемы Украины. В частности, компания выступила соучредителем AI-комитета при Ассоциации IT Ukraine, который стал главной платформой для взаимодействия бизнеса и государства в сфере искусственного интеллекта.

Источник: Минфин
