Китайские авто быстро завоевывают украинский рынок. Какие модели выбирают украинцы

В прошлом году украинцы приобрели почти 29,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что вдвое больше, чем в 2024 году. Из этого количества: новых — 24 тыс. ед. (+118%); б/у — почти 5,3 тыс. ед. (+61%), сообщает Укравтопром.