Китайские авто быстро завоевывают украинский рынок. Какие модели выбирают украинцы

В прошлом году украинцы приобрели почти 29,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что вдвое больше, чем в 2024 году. Из этого количества: новых — 24 тыс. ед. (+118%); б/у — почти 5,3 тыс. ед. (+61%), сообщает Укравтопром.
Итак, в 2025 году автомобили китайского происхождения охватили 29,5% украинского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» — 1,9%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 91%.
Топ-5 новых легковушек китайского происхождения
- VOLKSWAGEN ID.Unyx — 3160 ед;
- BYD Song Plus — 2995 ед.;
- BYD Leopard 3 — 1623 ед.;
- ZEEKR 7X — 1558 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 1342 ед.
Топ-5 подержанных легковушек из Китая.
- ZEEKR 001 — 571 ед.;
- POLESTAR 2 — 297 ед.;
- ZEEKR 7X — 273 ед.;
- AUDI Q4 — 260 ед.;
- TESLA Model 3 — 242 ед.
Источник: Минфин
