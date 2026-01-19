Курс валют в понедельник: доллар и евро дешевеют в банках

В понедельник, 19 января, на наличном рынке средний курс доллара упал на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,15−43,65 грн. Евро покупают за 50,15 грн, а продают за 50,87 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,44−43,55, евро — 50,60−50,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,31−43,36 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,36−50,40 грн/евро.

