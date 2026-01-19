Tesla возобновит работу над суперкомпьютером Dojo3

Илон Маск заявил в воскресенье, что Tesla Inc возобновит работу над разработкой третьего поколения специально разработанного суперкомпьютера Dojo, который компания использовала для обучения искусственному интеллекту и программному обеспечению для автономного управления. Об этом пишет Investing.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Восстановление суперкомпьютера Dojo3

В сообщении в социальных сетях Маск написал: «Теперь, когда дизайн чипа AI5 в хорошем состоянии, Tesla возобновит работу над Dojo3», также указав, что компания ищет новых сотрудников для проекта.

Его комментарии прозвучали лишь через несколько месяцев после того, как Tesla решила закрыть Dojo и уволить команду, стоявшую за суперкомпьютером. Маск заявил, что второе поколение суперкомпьютера было «эволюционным тупиком».

Генеральный директор Tesla ранее предлагал создать Dojo2 на чипах, разработанных Tesla.

Комментарий Маска в воскресенье свидетельствует о том, что он, возможно, склоняется к разработке Dojo3 на собственных чипах Tesla, в частности, на долгожданном AI5, который генеральный директор рекламирует как значительное обновление по сравнению с текущим оборудованием компании.

Что известно о Tesla Dojo

Tesla Dojo — это суперкомпьютер, развернутый в 2023 году для обучения программному обеспечению компании по машинному обучению и помощи водителю. Производитель электромобилей использует несколько массивных вычислительных кластеров для разработки и обучения своему программному обеспечению.

Компания использует для своих вычислительных кластеров сочетание собственных чипов и поставляемых NVIDIA Corporation.

Ранее Маск заявил, что Tesla будет сотрудничать с крупными производителями чипов TSMC и Samsung Electronics Co Ltd для производства своего чипа AI5 и что компания не планирует заменять чипы Nvidia для центров обработки данных.