Администрация Трампа просит у стран по $1 млрд за место в Совете мира

Администрация президента США Дональда Трампа просит страны заплатить как минимум $1 млрд за постоянное место в Совете мира, пишет Bloomberg со ссылкой на проект устава группы.

Требование Трампа

Согласно документу, срок полномочий каждого государства-члена не должен превышать три года с момента вступления устава в силу и может быть продлен решением председателя органа — президента Соединенных Штатов. Однако трехлетнее ограничение не будет применяться, если государство внесет указанную сумму в течение первого года.

В черновике также указано, что именно Трамп будет принимать решение о том, кто войдет в состав совета. Решения по вопросам, рассматриваемым органом, предполагается принимать большинством голосов — у каждой страны-участницы, присутствующей на заседании, будет один голос, однако все решения должны быть утверждены председателем.

Критики опасаются, что Трамп пытается создать альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций, которую он неоднократно критиковал, подчеркнул Bloomberg.

Представитель властей США подтвердил изданию, что страны смогут присоединяться к Совету бесплатно, однако взнос в размере $1 млрд будет давать право на постоянное членство. Он также рассказал, что поступившие средства будут напрямую использованы для реализации мандата Совета мира по восстановлению сектора Газа.

О чем говорится в проекте Устава

Согласно проекту устава, Совет мира будет проводить заседания не реже одного раза в год, а также «в иное время и в иных местах по усмотрению председателя». Кроме того, орган будет проводить регулярные заседания исполнительного совета без права голоса — не реже одного раза в квартал.

Трамп будет иметь право исключать государства из состава Совета при условии, что такое решение не заблокировано двумя третями голосов стран-участниц. В документе отмечается, что председатель «в любое время обязан назначить преемника на должность председателя».

Bloomberg напомнил, что Трамп пригласил в Совет мира по Газе, который планируется создать в рамках более широкой структуры Совета мира, в том числе президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Инициативу раскритиковал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — он отметил, что детали плана не были согласованы с израильской стороной.

Источники издания также рассказали, что в Совет мира также были приглашены несколько европейских стран. Кроме того, по данным собеседников агентства, согласно проекту устава Трамп будет лично контролировать денежные средства организации, однако большинство потенциальных участников органа сочло бы это условие неприемлемым. Ряд государств выступают против нынешней версии устава и работают над совместными мерами по противодействию этим предложениям, добавили источники агентства.

Напомним

16 января Белый дом опубликовал данные о составе Совета мира в секторе Газа.

В него вошли семь человек — американский госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, американский бизнесмен Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и замсоветника по нацбезопасности Соединенных Штатов Роберт Габриэль. Financial Times накануне сообщила, что США также рассматривают возможность создания Совета мира для Украины и Венесуэлы.