ЕС может приостановить торговое соглашение с США из-за новых таможенных угроз Трампа

Европейский Союз готов заморозить масштабное торговое соглашение с Соединенными Штатами в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести штрафные пошлины для европейских стран. Об этом сообщает Bloomnberg.

Манфред Вебер, президент Европейской народной партии, крупнейшей политической группы в Европейском парламенте, заявил в субботу, что соглашение с США больше невозможно.

«ЕНП поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии, на данном этапе его утверждение невозможно», — написал Вебер в соцсетях.

Он добавил, что соглашение ЕС о снижении пошлин на американские товары должно быть приостановлено.

Торговое соглашение

Торговое соглашение между ЕС и США, которое президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключило с Трампом прошлым летом, уже частично реализовано, но все еще требует одобрения парламента. Если законодатели ЕНП присоединятся к левым политическим группам, у них, вероятно, будет достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать одобрение.

Данное соглашение устанавливает 15-процентный тариф США на большинство товаров ЕС в обмен на обязательства ЕС отменить пошлины на промышленные товары США и некоторые сельскохозяйственные продукты. Фон дер Лйяен, курирующая торговые переговоры от имени ЕС, заключила соглашение в надежде избежать полномасштабной торговой войны с Трампом.

Активная группа европейских законодателей уже давно выступает против этого соглашения, считая его слишком однобокой и выгодной для США. Возмущение усилилось после того, как Соединенные Штаты после июльского соглашения распространили 50-процентные пошлины на сталь и алюминий на сотни дополнительных товаров из ЕС.

Торговый представитель США Джеймисон Грир в прошлом месяце раскритиковал ЕС за невыполнение некоторых аспектов соглашения, в частности, по регулированию блоком технологических компаний.

Суть конфликта

В субботу, 17 января, Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против восьми европейских стран, публично выступивших против идеи покупки Гренландии Соединенными Штатами и поддержавших позицию Дании.

Это заявление вызвало скорую реакцию европейских лидеров, которые сейчас разрабатывают следующие шаги. Фон дер Ляйен заявила, что пошлины взорвут трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы Трампа неприемлемыми.

ЕС возглавляет список крупнейших источников импорта США

«Очевидно, что национальный суверенитет любой страны должен уважаться всеми партнерами торгового соглашения», — заявил в интервью на этой неделе Бернд Ланге, многолетний председатель комитета по торговле Европейского парламента, помогающий контролировать обсуждение ратификации торгового соглашения.

Инструмент противодействия принуждению

После заявления Трампа Ланге написал в соцсетях, что работу над имплементацией торгового соглашения с США следует приостановить, пока не прекратятся угрозы со стороны Трампа. Он также призвал Европейский Союз задействовать ответный инструмент противодействия принуждению (anti-coercion instrument) — самый мощный торговый механизм ЕС.

Инструмент противодействия принуждению (ACI), который ни разу не применялся, был создан прежде всего как сдерживающий механизм, а при необходимости — для реагирования на умышленные принудительные действия со стороны третьих стран, использующих торговые меры для давления на политические решения ЕС или его государств-членов.

Что это значит для США?