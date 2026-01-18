ЕС может приостановить торговое соглашение с США из-за новых таможенных угроз Трампа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 января 2026, 15:32 Читати українською

ЕС может приостановить торговое соглашение с США из-за новых таможенных угроз Трампа

Европейский Союз готов заморозить масштабное торговое соглашение с Соединенными Штатами в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести штрафные пошлины для европейских стран. Об этом сообщает Bloomnberg.

ЕС может приостановить торговое соглашение с США из-за новых таможенных угроз Трампа

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Манфред Вебер, президент Европейской народной партии, крупнейшей политической группы в Европейском парламенте, заявил в субботу, что соглашение с США больше невозможно.

«ЕНП поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии, на данном этапе его утверждение невозможно», — написал Вебер в соцсетях.

Он добавил, что соглашение ЕС о снижении пошлин на американские товары должно быть приостановлено.

Торговое соглашение

Торговое соглашение между ЕС и США, которое президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключило с Трампом прошлым летом, уже частично реализовано, но все еще требует одобрения парламента. Если законодатели ЕНП присоединятся к левым политическим группам, у них, вероятно, будет достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать одобрение.

Данное соглашение устанавливает 15-процентный тариф США на большинство товаров ЕС в обмен на обязательства ЕС отменить пошлины на промышленные товары США и некоторые сельскохозяйственные продукты. Фон дер Лйяен, курирующая торговые переговоры от имени ЕС, заключила соглашение в надежде избежать полномасштабной торговой войны с Трампом.

Активная группа европейских законодателей уже давно выступает против этого соглашения, считая его слишком однобокой и выгодной для США. Возмущение усилилось после того, как Соединенные Штаты после июльского соглашения распространили 50-процентные пошлины на сталь и алюминий на сотни дополнительных товаров из ЕС.

Торговый представитель США Джеймисон Грир в прошлом месяце раскритиковал ЕС за невыполнение некоторых аспектов соглашения, в частности, по регулированию блоком технологических компаний.

Суть конфликта

В субботу, 17 января, Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против восьми европейских стран, публично выступивших против идеи покупки Гренландии Соединенными Штатами и поддержавших позицию Дании.

Это заявление вызвало скорую реакцию европейских лидеров, которые сейчас разрабатывают следующие шаги. Фон дер Ляйен заявила, что пошлины взорвут трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы Трампа неприемлемыми.

ЕС возглавляет список крупнейших источников импорта США

«Очевидно, что национальный суверенитет любой страны должен уважаться всеми партнерами торгового соглашения», — заявил в интервью на этой неделе Бернд Ланге, многолетний председатель комитета по торговле Европейского парламента, помогающий контролировать обсуждение ратификации торгового соглашения.

Инструмент противодействия принуждению

После заявления Трампа Ланге написал в соцсетях, что работу над имплементацией торгового соглашения с США следует приостановить, пока не прекратятся угрозы со стороны Трампа. Он также призвал Европейский Союз задействовать ответный инструмент противодействия принуждению (anti-coercion instrument) — самый мощный торговый механизм ЕС.

Инструмент противодействия принуждению (ACI), который ни разу не применялся, был создан прежде всего как сдерживающий механизм, а при необходимости — для реагирования на умышленные принудительные действия со стороны третьих стран, использующих торговые меры для давления на политические решения ЕС или его государств-членов.

Что это значит для США?

  • Введение зеркальных пошлин на американские товары;
  • Новые налоги для технологических гигантов США;
  • Ограничение доступа американских компаний к государственным тендерам в Европе;
  • Заморозка инвестиционных проектов.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами