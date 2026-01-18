«Новая почта» пользовалась бы услугами частных ПВО, если бы это было разрешено — Поперешнюк

Совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк считает, что эффективность защиты бизнеса напрямую зависит от свободы предпринимательства. По его словам, если бы в Украине на законодательном уровне был разрешен рынок частных военных услуг, компания не создавала бы собственные оборонные подразделения, а привлекала бы профессиональных подрядчиков. Об этом он заявил в беседе с директором Международного института свободы (ILI) Михаилом Камчатным.

Безопасность как аутсорс: рынок вместо бюрократии

Поперешнюк подчеркнул, что для крупного бизнеса логичнее нанимать специалистов, чем пытаться овладеть непрофильными военными специальностями самостоятельно.

«Мой бизнес — возить посылки. Чей-то бизнес — сбивать „шахеды“ или ракеты. Если бы ПВО было частным и разрешенным, то были бы специалисты, которые этим занимаются. Мы просто пользовались бы их услугами», — отметил предприниматель.

Он добавил, что такой подход уже работает в других сферах: компания не покупает все машины или помещения, а арендует их, равно как нанимает внешние службы безопасности.

«Вынужденная работа» через государственное регулирование

Бизнесмен отметил, что создание собственных энергетических или оборонных подразделений внутри компании — это не выбор, а вынужденная мера из-за чрезмерного контроля государства. В качестве примера он привел создание компании «Новая Энергия» во время энергетического кризиса.

По словам Поперешнюка, топливно-энергетический сектор является «сплошной государственной структурой», которая жестко лицензируется. Из-за неэффективности такого регулирования бизнес вынужден брать на себя несвойственные функции, обеспечивающие собственную жизнеспособность.

Регулирование как угроза безопасности

Совладелец «Новой почты» убежден, что лишний государственный контроль не только делает граждан беднее, но и ослабляет их защиту.

Ключевые тезисы Поперешнюка о регулировке:

Утрата защищенности: Если правительство ограничивает возможность бизнесмена без помощи других сделать систему сохранности, он становится наименее защищенным, чем мог бы быть.

Эффективность бизнеса: Предприниматель всегда создаст систему безопасности лучше чиновника, потому что он отвечает за это собственными деньгами и репутацией.

Саморегуляция: У каждой компании есть свои внутренние правила и инструкции. Если владелец «перерегулирует» свой бизнес, он просто потеряет клиентов и деньги, в то время как государственное перерегулирование тормозит всю страну.

«Государство часто сопротивляется инновациям. Предприниматели и военные вынуждены буквально „ломать лед“, чтобы внедрять новые технологии, как это было с дронами в начале войны. Государственное регулирование в таких случаях только мешает», — подытожил Поперешнюк.