Honda меняет логотип: легендарная буква «H» впервые за 57 лет лишится рамки

Японский автогигант Honda объявил о масштабном изменении своей визуальной айдентики. Начиная с 2027 года все новые модели бренда получат обновленный логотип, символизирующий полную трансформацию компании и ее переход в эру электромобилей. Об этом сообщает SlashGear.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новый дизайн: руки, тянущиеся к будущему

Новая эмблема — это минималистическая буква «H», которая больше не окружена привычной квадратной рамкой. Такой дизайн впервые увидел на концептах электрокаров Zero Series в 2026 году.

Новый логотип

Что следует знать о новом символе:

Символизм: Форма буквы теперь напоминает две протянутые ладони. В Honda объясняют, что это олицетворяет преданность компании клиентам и стремление расширять пределы мобильности.

Возврат к истокам: Это уже пятое изменение логотипа с 1963 года. Интересно, что новый безрамочный дизайн в определенной степени отсылает к самому первому символу бренда, который использовался еще до 1969 года.

Сначала эмблема появится на электромобилях (EV) и гибридах (HEV), а затем распространится на весь модельный ряд, дилерские центры и гоночные подразделения.

Уроки прошлого: почему Honda действует осторожнее Kia?

Смена логотипа — это всегда рискованный шаг, и опыт других производителей это подтверждает. К примеру, когда в 2021 году компания Kia представила свой новый футуристический логотип, это вызвало незаурядную путаницу. Из-за специфического шрифта многие покупатели читали название бренда как «KVN», и не понимали, что это за марка авто.

Несмотря на этот курьез, Kia смогла выровнять ситуацию и по результатам 2025 даже установила рекорд по продажам. Однако Honda решила пойти по другому пути: