Honda меняет логотип: легендарная буква «H» впервые за 57 лет лишится рамки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 января 2026, 13:09 Читати українською

Honda меняет логотип: легендарная буква «H» впервые за 57 лет лишится рамки

Японский автогигант Honda объявил о масштабном изменении своей визуальной айдентики. Начиная с 2027 года все новые модели бренда получат обновленный логотип, символизирующий полную трансформацию компании и ее переход в эру электромобилей. Об этом сообщает SlashGear.

Honda меняет логотип: легендарная буква «H» впервые за 57 лет лишится рамки
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новый дизайн: руки, тянущиеся к будущему

Новая эмблема — это минималистическая буква «H», которая больше не окружена привычной квадратной рамкой. Такой дизайн впервые увидел на концептах электрокаров Zero Series в 2026 году.

Новый логотип

Что следует знать о новом символе:

  • Символизм: Форма буквы теперь напоминает две протянутые ладони. В Honda объясняют, что это олицетворяет преданность компании клиентам и стремление расширять пределы мобильности.
  • Возврат к истокам: Это уже пятое изменение логотипа с 1963 года. Интересно, что новый безрамочный дизайн в определенной степени отсылает к самому первому символу бренда, который использовался еще до 1969 года.

Сначала эмблема появится на электромобилях (EV) и гибридах (HEV), а затем распространится на весь модельный ряд, дилерские центры и гоночные подразделения.

Уроки прошлого: почему Honda действует осторожнее Kia?

Смена логотипа — это всегда рискованный шаг, и опыт других производителей это подтверждает. К примеру, когда в 2021 году компания Kia представила свой новый футуристический логотип, это вызвало незаурядную путаницу. Из-за специфического шрифта многие покупатели читали название бренда как «KVN», и не понимали, что это за марка авто.

Несмотря на этот курьез, Kia смогла выровнять ситуацию и по результатам 2025 даже установила рекорд по продажам. Однако Honda решила пойти по другому пути:

  • Узнаваемость: Новая «H» остается совершенно понятной. Водителям не придется угадывать название бренда, когда они увидят новый Civic или CR-V.
  • Простота: Вместо радикальной переписки шрифтов, Honda просто «освободила» свой символ от ограничений рамки, сделав его более современным для цифровой эпохи.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 52 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами