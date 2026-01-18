Multi от Минфин
18 января 2026, 11:14 Читати українською

Баг в январском обновлении: некоторые ПК на Windows 11 отказываются выключаться

Компания Microsoft подтвердила наличие критической ошибки в последнем пакете обновлений безопасности за январь 2026 года. Пользователи определенных версий Windows 11 столкнулись с проблемой: при попытке отключить компьютер или перевести его в режим гибернации устройство просто перезагружается. Об этом сообщает BleepingComputer.

Баг в январском обновлении: некоторые ПК на Windows 11 отказываются выключаться

Кто под угрозой

Проблема касается всех пользователей. Баг обнаружен только на устройствах, отвечающих следующим критериям:

  • Версия ОС: Windows 11 23H2 (редакции Enterprise и IoT).
  • Обновление: установлен пакет KB5073455 от 13 января 2026 года.
  • Настройки безопасности: включена функция System Guard Secure Launch, которая защищает процесс загрузки от атак на уровне прошивки.

Вместо завершения работы система входит в цикл перезагрузки, что особенно опасно для владельцев ноутбуков: устройство не переходит в спящий режим или гибернацию в сумке, что приводит к полной разрядке батареи и перегреву.

Временное решение от Microsoft

Пока разработчики готовят официальный патч (исправление уже появилось во внеочередном обновлении KB5077797 от 17 января, доступном в каталоге обновлений Microsoft), компания предлагает временный обходной путь для полного отключения ПК:

  • Нажмите «Пуск» и введите поиск cmd.
  • Откройте командную строку.
  • Введите команду: shutdown /s /t 0 и нажмите Enter.

Для режима гиббернации рабочего решения пока не существует. Microsoft настоятельно рекомендует хранить все данные перед закрытием крышки ноутбука и использовать полное выключение через командную строку.

Другие проблемы обновления

Кроме бага с отключением, Microsoft зафиксировала сбои в работе Remote Desktop (удаленного рабочего стола) для облачных сессий Windows 365, вызванных обновлением KB5074109. Компания обещает исправить все ошибки в ближайшие дни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
