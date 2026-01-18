Multi от Минфин
18 января 2026, 10:17 Читати українською

Нафтогаз в прошлом году импортировал 5,7 миллиарда кубометров газа, чтобы компенсировать потери от обстрелов

В течение 2025 года Группа «Нафтогаз» закупила за границей 5,7 млрд кубометров газа, чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после совещания с главой Нафтогаза Сергеем Корецким.

Нафтогаз в прошлом году импортировал 5,7 миллиарда кубометров газа, чтобы компенсировать потери от обстрелов
Фото: naftogaz.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Замещение утраченной добычи: 5,7 млрд кубов газа

Из-за целенаправленных российских атак на объекты газодобычи Украина столкнулась с беспрецедентным падением внутреннего производства (в отдельные периоды 2025 года потери достигали от 40% до 60%).

Чтобы не допустить дефицита, была реализована стратегия массированного импорта:

  • Объем: В 2025 году обеспечены поставки 5,7 млрд кубометров газа.
  • Финансирование: Из государственного бюджета было выделено 8 млрд грн, остальные потребности покрыли за счет помощи международных партнеров.

Свириденко отметила, что импортное топливо позволило полностью заместить объемы, которые страна не смогла добыть самостоятельно из-за обстрелов.

Ситуация на местах и прифронтовые зоны

Несмотря на сложные условия, газоснабжение остается стабильным в большинстве регионов. По всей стране круглосуточно дежурят 474 бригады.

Особое внимание сейчас — прифронтовым Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям.

В Херсоне, где больше всего инфраструктура разрушена, «Нафтогаз» обеспечивает жителей автономными газовыми и электрическими обогревателями (уже передано 1750 единиц).

Государственная сеть АЗК «Укрнафта» работает как хабы помощи, где можно согреться и зарядить гаджеты при отключениях.

«Определили четкие параметры импорта на следующий период, чтобы пройти беспрецедентно сложный отопительный период этой зимой», — отметила Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
