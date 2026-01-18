Нафтогаз в прошлом году импортировал 5,7 миллиарда кубометров газа, чтобы компенсировать потери от обстрелов

В течение 2025 года Группа «Нафтогаз» закупила за границей 5,7 млрд кубометров газа, чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после совещания с главой Нафтогаза Сергеем Корецким.
Замещение утраченной добычи: 5,7 млрд кубов газа
Из-за целенаправленных российских атак на объекты газодобычи Украина столкнулась с беспрецедентным падением внутреннего производства (в отдельные периоды 2025 года потери достигали от 40% до 60%).
Чтобы не допустить дефицита, была реализована стратегия массированного импорта:
- Объем: В 2025 году обеспечены поставки 5,7 млрд кубометров газа.
- Финансирование: Из государственного бюджета было выделено 8 млрд грн, остальные потребности покрыли за счет помощи международных партнеров.
Свириденко отметила, что импортное топливо позволило полностью заместить объемы, которые страна не смогла добыть самостоятельно из-за обстрелов.
Ситуация на местах и прифронтовые зоны
Несмотря на сложные условия, газоснабжение остается стабильным в большинстве регионов. По всей стране круглосуточно дежурят 474 бригады.
Особое внимание сейчас — прифронтовым Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям.
В Херсоне, где больше всего инфраструктура разрушена, «Нафтогаз» обеспечивает жителей автономными газовыми и электрическими обогревателями (уже передано 1750 единиц).
Государственная сеть АЗК «Укрнафта» работает как хабы помощи, где можно согреться и зарядить гаджеты при отключениях.
«Определили четкие параметры импорта на следующий период, чтобы пройти беспрецедентно сложный отопительный период этой зимой», — отметила Свириденко.
