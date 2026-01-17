Бельгийский банковский гигант KBC первым в стране открывает доступ к криптовалютам

Бельгия делает исторический шаг по сближению традиционных финансов и цифровых активов. Начиная с 16 февраля KBC станет первым бельгийским банком, который позволит своим клиентам покупать и продавать криптовалюту непосредственно через собственную инвестиционную платформу Bolero. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Безопасность и регулирование по стандартам ЕС

Это первая инициатива в Бельгии, которая будет работать в полностью легальном поле по европейскому регламенту MiCAR. Банк уже предоставил необходимые документы для получения статуса поставщика услуг криптоактивов (CASP).

На старте инвесторам будут доступны две самые популярные криптовалюты: биткоин и Ethereum.

«Закрытая система» для защиты средств

Чтобы минимизировать риски мошенничества и отмывания денег, KBC внедряет модель закрытого цикла (closed-loop):

Только внутри платформы: Клиенты могут покупать и продавать крипту исключительно в пределах Bolero.

Никаких внешних переводов: Вы не сможете перевести монеты на посторонние кошельки (например MetaMask или Binance) или принять перевод извне.

Хранение: Банк берет на себя хранение активов в собственной безопасной архитектуре. Клиентам не нужно беспокоиться о потере частных ключей — за безопасность отвечает банк.

Условия для инвесторов

Услуга ориентирована на опытных пользователей, самостоятельно принимающих решения (принцип execution-only). Перед началом торгов каждый клиент должен пройти тест на знание рисков. Через Академию Bolero банк будет предоставлять учебные материалы, чтобы инвесторы понимали волатильность рынка.

Отмечается, что данное решение принято на основе исследований, показавших, что 45% бельгийцев в возрасте 30 лет уже инвестируют в криптоактивы.

Предупреждение о рисках

Несмотря на банковский уровень безопасности, KBC отмечает высокие риски:

Криптовалюты не покрываются государственной схемой гарантирования вкладов.

Возможна полная потеря инвестированного капитала из-за резких колебаний цен.

Криптоактивы имеют ограниченное использование в качестве средства платежа.

Напомним

«Минфин» писал что в Германии DZ BANK запускает платформу для покупки криптовалют через сеть Volksbanken и Raiffeisenbanken.