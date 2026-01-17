Бельгийский банковский гигант KBC первым в стране открывает доступ к криптовалютам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 января 2026, 12:13 Читати українською

Бельгийский банковский гигант KBC первым в стране открывает доступ к криптовалютам

Бельгия делает исторический шаг по сближению традиционных финансов и цифровых активов. Начиная с 16 февраля KBC станет первым бельгийским банком, который позволит своим клиентам покупать и продавать криптовалюту непосредственно через собственную инвестиционную платформу Bolero. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Бельгия делает исторический шаг по сближению традиционных финансов и цифровых активов.
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Безопасность и регулирование по стандартам ЕС

Это первая инициатива в Бельгии, которая будет работать в полностью легальном поле по европейскому регламенту MiCAR. Банк уже предоставил необходимые документы для получения статуса поставщика услуг криптоактивов (CASP).

На старте инвесторам будут доступны две самые популярные криптовалюты: биткоин и Ethereum.

«Закрытая система» для защиты средств

Чтобы минимизировать риски мошенничества и отмывания денег, KBC внедряет модель закрытого цикла (closed-loop):

  • Только внутри платформы: Клиенты могут покупать и продавать крипту исключительно в пределах Bolero.
  • Никаких внешних переводов: Вы не сможете перевести монеты на посторонние кошельки (например MetaMask или Binance) или принять перевод извне.
  • Хранение: Банк берет на себя хранение активов в собственной безопасной архитектуре. Клиентам не нужно беспокоиться о потере частных ключей — за безопасность отвечает банк.

Условия для инвесторов

Услуга ориентирована на опытных пользователей, самостоятельно принимающих решения (принцип execution-only). Перед началом торгов каждый клиент должен пройти тест на знание рисков. Через Академию Bolero банк будет предоставлять учебные материалы, чтобы инвесторы понимали волатильность рынка.

Отмечается, что данное решение принято на основе исследований, показавших, что 45% бельгийцев в возрасте 30 лет уже инвестируют в криптоактивы.

Предупреждение о рисках

Несмотря на банковский уровень безопасности, KBC отмечает высокие риски:

  • Криптовалюты не покрываются государственной схемой гарантирования вкладов.
  • Возможна полная потеря инвестированного капитала из-за резких колебаний цен.
  • Криптоактивы имеют ограниченное использование в качестве средства платежа.

Напомним

«Минфин» писал что в Германии DZ BANK запускает платформу для покупки криптовалют через сеть Volksbanken и Raiffeisenbanken.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами