НБУ продал на межбанке за неделю более $900 миллионов для поддержки гривны

Национальный банк в течение недели, с 12 по 16 января, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $904,9 млн. Это уже третью неделю подряд, когда регулятор не покупает валюту. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Нацбанк нарастил продажу валюты на $192,8 млн по сравнению с предыдущей неделей, однако это не остановило рост доллара до нового рекорда.

С начала года НБУ на межбанке:

не покупал валюту;

продал $1 617 млн.

Напомним

На понедельник, 19 января, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,41 грн — это новый исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 января на отметке 43,39 грн.