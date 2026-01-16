«Эффект Трампа» ударил по футболу: УЕФА потеряла $54 млн из-за падения американской валюты

Изменение политического ландшафта в США и нестабильность на валютных рынках коснулись и европейского футбола. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о значительных финансовых потерях за прошлый сезон, вызванных резким падением курса доллара. Организация связывает это с «геополитической динамикой» и снижением доверия инвесторов после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает ESPN, 16 января.

Курсовые качели: минус 9% стоимости

Согласно финансовому отчету УЕФА за сезон 2024−2025, организация потеряла около 47 миллионов евро (54,5 млн долларов) исключительно на курсовых разницах. Главной причиной стало ослабление доллара США на 9% по отношению к другим мировым валютам в первые месяцы 2025 года.

Экономисты указывают, что такое поведение валютного рынка было реакцией на политическую неопределенность после инаугурации президента Трампа в январе прошлого года.

«В предыдущие годы УЕФА выигрывала от сильного доллара США, что приводило к значительным доходам от обмена валют. Однако в марте 2025 года ситуация изменилась, и доллар США стремительно ослаб… в результате экономической, рыночной и геополитической динамики», — говорится в 52-страничном отчете организации.

Удар по резервах

Полученные убытки фактически «съели» финансовый результат организации, приведя к общему чистому минусу в размере 46,2 млн евро. Эти потери пришлось покрывать из стратегических резервов УЕФА.

На конец июня резервный фонд сократился до 521,8 млн евро. Это критически близкая сумма к минимальному порогу в 500 млн евро, который УЕФА пытается поддерживать для гарантирования выплат 55 национальным федерациям и проведения турниров.

В организации пояснили, что вынуждены держать значительную часть активов именно в долларах для обеспечения хеджирования (страхования) транзакций, поэтому когда курс обвалился, «существенные убытки были неизбежны».