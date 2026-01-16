Multi от Минфин
українська
16 января 2026, 19:05

Криптобиржа Coinbase выходит на рынок акций

Криптовалютный гигант Coinbase официально объявил об экспансии на традиционный фондовый рынок, бросая вызов таким титанам, как Schwab, Fidelity и своему главному конкуренту — Robinhood. Несмотря на то, что компания выходит в эту нишу с опозданием, генеральный директор Брайан Армстронг убежден в стратегическом преимуществе своего бизнеса в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Fortune, 16 января.

Криптовалютный гигант Coinbase официально объявил об экспансии на традиционный фондовый рынок, бросая вызов таким титанам, как Schwab, Fidelity и своему главному конкуренту — Robinhood.

Стратегия

Решение добавить возможность торговли акциями является частью амбициозного плана Coinbase по созданию универсальной платформы. Цель компании — дать пользователям возможность инвестировать в акции, рынки прогнозов и другие активы в одном месте. Это позволит диверсифицировать источники доходов и расширить клиентскую базу.

Однако успех этой инициативы не гарантирован. Аналитики указывают на то, что акции Robinhood, которая уже давно сочетает торговлю ценными бумагами и криптовалютами, в последние годы демонстрируют значительно лучшую динамику, чем бумаги Coinbase.

Ставка на токенизацию

Брайан Армстронг не считает, что компания опоздала. В интервью он подчеркнул, что Coinbase играет в «долгую игру». Его видение основано на том, что в будущем все активы перейдут на блокчейн, и именно его компания станет фундаментом новой эры финансов.

«Мы обладаем глубокой экспертизой в криптосфере и являемся самым надежным брендом в этой отрасли. Мы храним больше криптоактивов, чем любая другая компания. Поэтому я думаю, что мы станем идеальным мостом между традиционными финансами и криптовалютами, а впоследствии — драйвером взлета токенизированных акций», — заявил Армстронг.

Как это будет работать

На начальном этапе Coinbase будет продавать акции традиционным способом, сотрудничая с финтех-компанией Apex Fintech Solutions, которая обеспечит техническую сторону операций. Услуга пока доступна ограниченному кругу пользователей, но в ближайшие недели планируется масштабирование на всех клиентов.

Однако конечная цель Армстронга — это токенизированные активы.

«Самое интересное предложение — это токенизированный актив, который имеет полное обеспечение один к одному и предоставляет владельцу все права, будь то дивиденды или право голоса», — пояснил CEO.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии

