Трамп угрожает пошлинами странам, которые не поддерживают его притязания на Гренландию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал громкое заявление о своих геополитических амбициях в Арктике. Американский лидер предупредил, что готов применить инструменты экономического давления, в частности торговые пошлины, против стран, которые не поддержат его планы по установлению контроля над Гренландией. Об этом сообщает информационное агентство AFP, 16 января, передает Barron's.

Национальная безопасность как аргумент

Заявление прозвучало во время круглого стола по вопросам здравоохранения в Белом доме. Трамп четко связал вопрос принадлежности крупнейшего острова в мире с вопросами обороноспособности Соединенных Штатов.

«Я могу наложить пошлины на страны, если они не согласятся по Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности», — заявил президент США.

Союзники под прицелом

Особую остроту ситуации придает тот факт, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Дания — давний и стратегический партнер США, а также член НАТО.

Угроза применить пошлины фактически означает готовность Вашингтона начать торговую войну с собственными европейскими союзниками ради достижения территориальных целей. Пока не уточняется, о каких именно странах, кроме Дании, может идти речь, и какие конкретные шаги планирует предпринять администрация Трампа для «взятия под контроль» острова.