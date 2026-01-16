Доллар и евро подешевели на украинском межбанке в пятницу, 16 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар и евро подешевели в пятницу на межбанке
|
Открытие 16 января
|
Закрытие 16 января
|
Изменения
|
43,56/43,59
|
43,31/43,36
|
Двадцать пять к двадцати трем
|
50,59/50,61
|
50,32/50,36
|
27/25
Официальный курс: доллар — 43,41 грн, евро — 50,43 грн.
Средний курс в банках: 43,20−43,73 грн/доллар, 50,30−50,90 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,40−43,50, евро — 50,58−50,75 грн.
Источник: Минфин
