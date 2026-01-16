Рынок $4 трлн, биткоин обновил максимум, а стейблкоины стали «расчетным слоем» для глобальных платежей — годовой отчет Binance

Binance Research — аналитическое подразделение криптобиржи Binance — опубликовало отчет Full-Year 2025 & Themes for 2026. В нем аналитики подвели итоги ключевых событий крипторынка в 2025 году и очертили основные темы, за которыми следует следить в 2026-м.

2025 оказался противоречивым: совокупная капитализация крипторынка впервые в истории превышала $4 трлн, а биткоин поднимался до нового исторического максимума — $126 000.

В то же время, по итогам года рынок завершил год со снижением примерно на 7,9%, а внутригодовой диапазон колебаний капитализации составил около 76%: от ~$2,39 трлн (апрель) до ~$4,22 трлн (октябрь).

Эксперты отмечают, что на динамику все сильнее влияют макроэкономические условия и традиционные финансовые циклы, а не только «криптонативное» принятие.

Макро и рынки: от «data fog» до «risk reboot» в 2026 году

В отчете 2025 описан как период «data fog» — высокой неопределенности и резких разворотов риска. В 2026 году команда выделяет сценарий «policy triumvirate» — сочетание фискального стимулирования, монетарного смягчения и дерегуляции как потенциальную трехкомпонентную поддержку для рисковых активов.

Среди конкретных ориентиров: ожидаемый компонент возврата капитала в объеме $100−150 млрд в I квартале 2026 года и оценка, что фискальная политика может прибавить около ~2,3% к росту ВВП в I кв. В 2026-м — это самый большой квартальный импульс с начала 2021 года.

Биткоин: институциональный «канал спроса» сильнее активности базового слоя

По оценкам Binance Research, в 2025 году биткоин сохранял доминирование на уровне ~58−60% и капитализацию около $1,8 трлн, в то же время спрос все более заметно «перетекал» в офчейн-каналы. В США спотовые BTC-ETF аккумулировали более $21 млрд чистых притоков, а корпоративные резервы превысили 1,1 млн. BTC (около 5,5% предложения).

Сеть при этом укреплялась: хешрейт превысил 1 ZH/s, а сложность майнинга возросла примерно на 36% г/г. В то же время базовая активность охлаждалась: количество активных адресов уменьшилось примерно на 16% р/с, что усиливает тезис о Bitcoin как макрофинансовый актив, где ликвидность и ценообразование все чаще формируются из-за финансовой инфраструктуры, а не из-за транзакционной нагрузки уровня L1.

Протокольный уровень: консолидация вокруг «экономически важных» сетей

В отчете зафиксирована поляризация L1-ландшафта: «активность» сама по себе перестает быть гарантией экономической значимости. В качестве опорных сетей выделяются Ethereum, Solana и BNB Chain.

В конце 2025 года Ethereum имел рыночную капитализацию $358,6 млрд и DeFi TVL $68,8 млрд при крупнейшей базе разработчиков (~10 760), но лишь около ~2,1 млн транзакций в день на базовом слое.

Solana завершила год на уровне 238,5 млн транзакций в день и около ~2,1 млн ежедневных активных адресов. BNB Chain в возведении метрик отмечена высоким уровнем розничной активности (18,7 млн транзакций в день) и развитием направлений on-chain trading, стейблкоинов и RWA.

DeFi: «институционализация» и смещение фокуса на эффективность выполнения

Эксперты описывают 2025 как переломный для DeFi: сектор завершает переход от «дикой спекуляции» к структурной институционализации, где ключевыми становятся эффективность капитала и комплаенс. По состоянию на 31 декабря 2025 г. DeFi TVL составил $124,4 млрд.

В то же время одним из главных сигналов названа не цена активов, а вовлеченность: monthly active users децентрализованных протоколов — 353 млн. На этом фоне соотношение DEX-to-CEX достигало исторических уровней — почти 20% на споте и 10% на фьючерсах в конце 2025 года.

Стейблкоины: расчетный слой с масштабом «больше, чем Visa»

Отдельный акцент в отчете сделан на стейблкоинах как доминирующем расчетном слое. В 2025 году они обработали около $33 трлн годового объема транзакций (+72% г/г) при капитализации около $300 млрд.

Средняя «скорость обращения» оценивается примерно в 110 раз в год — то есть условный «стейблкоин-доллар» оборачивается раз в 3,3 дня. Для сравнения в отчете приведен ориентир: годовой объем транзакций Visa — около $16 трлн. В конце 2025 года средние месячные объемы (30D rolling) у стейблкоинов достигали $3,5 трлн.

Токенизация и регулирование: инфраструктурные «рельсы» для 2026 года

В части об инфраструктурных «рельсах» для институтов Binance Research отмечает ускорение токенизации: ончейн-акции выросли с $270 млн до $780 млн, а ончейн-облигации — с $4,2 млрд до $9,8 млрд.

С регуляторной стороны в отчете выделен прогресс в отношении стейблкоин-рамок и ожидаемая роль законодательной определенности как фактора, который может превратить регулирование с «встречного ветра» в конкурентный «ров» для зрелых игроков индустрии.

Что дальше: темы 2026 года

Среди ключевых тем 2026 года, за которыми следует следить, Binance Research выделяет: