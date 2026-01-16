Фонд гарантирования раскрыл списки должников банков-банкротов: 97% долга принадлежит российским дочкам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнародовал обновленный реестр заемщиков, которые не выполнили свои обязательства перед банками, находящимися в стадии ликвидации. В «черный список» попали компании и физические лица, в отношении которых имеются действующие судебные решения о взыскании средств, но долги до сих пор не погашены. По состоянию на 1 января 2026 года общая сумма такой задолженности достигла 29,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, 16 января

Кто попал в реестр

В обнародованный список вошли клиенты 16 неплатежеспособных финучреждений. В Фонде отмечают, что список не включает бывших акционеров или топ-менеджеров этих банков — речь идет исключительно о заемщиках (бизнесе и гражданах), которые взяли кредиты и отказываются их возвращать, несмотря на вердикты судов.

Погашение этих долгов является критически важным, ведь это один из основных источников, из которых Фонд выплачивает средства кредиторам обанкротившихся учреждений.

Антирейтинг должников: доминирование клиентов российских банков

Анализ данных показывает четкую тенденцию: львиная доля невыплаченных кредитов приходится на бывших клиентов банков с российским капиталом — Проминвестбанка и М Р Банка (бывший Сбербанк).

ТОП-5 компаний-должников:

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» — должно 5,18 млрд грн (Проминвестбанк).

ООО «Дорожное строительство «Альтком» — долг составляет 3,12 млрд грн (Проминвестбанк).

ООО «Снабтрейдкомпани» — задолженность 2,72 млрд грн (Проминвестбанк).

ЧАО «Запорожтрансформатор» — долг в размере 2,18 млрд грн (МР Банк).

ООО «ВП Лутугинский» — задолжало 1,90 млрд грн (Проминвестбанк).

Среди физических лиц установлен абсолютный «рекорд»: один человек — Богатыренко Анатолий Андреевич — задолжал Проминвестбанку почти миллиард гривен (0,97 млрд грн).

Каким банкам должны больше всего

Статистика в разрезе финучреждений показывает, что 84% всего проблемного портфеля, отраженного в этих списках, сконцентрировано в одном банке.

Проминвестбанк — 24,9 млрд грн (безусловный лидер по объему невозвратов).

МР Банк — 3,36 млрд грн.

ВТБ Банк — 398,6 млн грн.

Дельта Банк — 226,7 млн грн.

Другие банки, такие как «Коминвестбанк», «Укрбудинвестбанк», «Конкорд» и «Айбокс», имеют значительно меньшие объемы невыполненных обязательств в этом реестре — от 70 до 210 млн грн.

«Наследие» российского капитала и промышленные гиганты

Стоит обратить внимание на специфику должников. Большинство из ТОП-5 — это промышленные гиганты, которые годами кредитовались в «дочках» российских госбанков в Украине.

Проминвестбанк (принадлежал российскому ВЭБ.РФ) и М Р Банк (принадлежал Сбербанку России) традиционно обслуживали крупную промышленность.

Например, «Запорожтрансформатор» (связанный с группой «Энергетический стандарт» Константина Григоришина) и Сумское НПО (связанное с Константином Григоришиным и Владимиром Лукьяненко) — это стратегические предприятия, которые находились в процедурах банкротства еще до полномасштабного вторжения.

ООО «ВП Лутугинский» (Лутугинский научно-производственный валковый комбинат) находится на территории Луганской области, которая оккупирована еще с 2014 года. Взыскание этого долга фактически невозможно из-за отсутствия доступа к активам.

Огромная концентрация долгов именно в Проминвестбанке объясняется тем, что после начала войны в 2014 году и введения санкций этот банк постепенно сворачивал деятельность, а заемщики переставали обслуживать кредиты, пользуясь политической ситуацией и судебными тяжбами.