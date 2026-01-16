Фонд гарантирования раскрыл списки должников банков-банкротов: 97% долга принадлежит российским дочкам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2026, 16:11 Читати українською

Фонд гарантирования раскрыл списки должников банков-банкротов: 97% долга принадлежит российским дочкам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнародовал обновленный реестр заемщиков, которые не выполнили свои обязательства перед банками, находящимися в стадии ликвидации. В «черный список» попали компании и физические лица, в отношении которых имеются действующие судебные решения о взыскании средств, но долги до сих пор не погашены. По состоянию на 1 января 2026 года общая сумма такой задолженности достигла 29,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, 16 января

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнародовал обновленный реестр заемщиков, которые не выполнили свои обязательства перед банками, находящимися в стадии ликвидации.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто попал в реестр

В обнародованный список вошли клиенты 16 неплатежеспособных финучреждений. В Фонде отмечают, что список не включает бывших акционеров или топ-менеджеров этих банков — речь идет исключительно о заемщиках (бизнесе и гражданах), которые взяли кредиты и отказываются их возвращать, несмотря на вердикты судов.

Погашение этих долгов является критически важным, ведь это один из основных источников, из которых Фонд выплачивает средства кредиторам обанкротившихся учреждений.

Антирейтинг должников: доминирование клиентов российских банков

Анализ данных показывает четкую тенденцию: львиная доля невыплаченных кредитов приходится на бывших клиентов банков с российским капиталом — Проминвестбанка и М Р Банка (бывший Сбербанк).

ТОП-5 компаний-должников:

  • ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» — должно 5,18 млрд грн (Проминвестбанк).
  • ООО «Дорожное строительство «Альтком» — долг составляет 3,12 млрд грн (Проминвестбанк).
  • ООО «Снабтрейдкомпани» — задолженность 2,72 млрд грн (Проминвестбанк).
  • ЧАО «Запорожтрансформатор» — долг в размере 2,18 млрд грн (МР Банк).
  • ООО «ВП Лутугинский» — задолжало 1,90 млрд грн (Проминвестбанк).

Среди физических лиц установлен абсолютный «рекорд»: один человек — Богатыренко Анатолий Андреевич — задолжал Проминвестбанку почти миллиард гривен (0,97 млрд грн).

Каким банкам должны больше всего

Статистика в разрезе финучреждений показывает, что 84% всего проблемного портфеля, отраженного в этих списках, сконцентрировано в одном банке.

  • Проминвестбанк — 24,9 млрд грн (безусловный лидер по объему невозвратов).
  • МР Банк — 3,36 млрд грн.
  • ВТБ Банк — 398,6 млн грн.
  • Дельта Банк — 226,7 млн грн.

Другие банки, такие как «Коминвестбанк», «Укрбудинвестбанк», «Конкорд» и «Айбокс», имеют значительно меньшие объемы невыполненных обязательств в этом реестре — от 70 до 210 млн грн.

«Наследие» российского капитала и промышленные гиганты

Стоит обратить внимание на специфику должников. Большинство из ТОП-5 — это промышленные гиганты, которые годами кредитовались в «дочках» российских госбанков в Украине.

Проминвестбанк (принадлежал российскому ВЭБ.РФ) и М Р Банк (принадлежал Сбербанку России) традиционно обслуживали крупную промышленность.

Например, «Запорожтрансформатор» (связанный с группой «Энергетический стандарт» Константина Григоришина) и Сумское НПО (связанное с Константином Григоришиным и Владимиром Лукьяненко) — это стратегические предприятия, которые находились в процедурах банкротства еще до полномасштабного вторжения.

ООО «ВП Лутугинский» (Лутугинский научно-производственный валковый комбинат) находится на территории Луганской области, которая оккупирована еще с 2014 года. Взыскание этого долга фактически невозможно из-за отсутствия доступа к активам.

Огромная концентрация долгов именно в Проминвестбанке объясняется тем, что после начала войны в 2014 году и введения санкций этот банк постепенно сворачивал деятельность, а заемщики переставали обслуживать кредиты, пользуясь политической ситуацией и судебными тяжбами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами