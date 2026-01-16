Нехватка рабочей силы и опасность были наибольшими препятствиями для бизнеса в декабре — опрос ИЭД

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2026, 15:25 Читати українською

Нехватка рабочей силы и опасность были наибольшими препятствиями для бизнеса в декабре — опрос ИЭД

Тройка лидеров основных препятствий для ведения бизнеса в декабре 2025 года не изменилась, несмотря на ухудшение рисков безопасности. Об этом свидетельствуют результаты 44-го ежемесячного опроса, который ИЭД провел с 18 по 31 декабря среди 485 промышленных предприятий.

Нехватка рабочей силы и опасность были наибольшими препятствиями для бизнеса в декабре - опрос ИЭД
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На первом месте остается «нехватка рабочей силы»: по сравнению с ноябрем доля бизнесов, жалующихся на это препятствие, незначительно выросла с 61% до 62%.
В декабре ухудшилась ситуация с поиском квалифицированных кадров — 55,6% компаний сообщили о сложностях с поиском квалифицированных работников (в ноябре — 52,2%), в то время как поиск неквалифицированных работников вызов только для 34% бизнесов (было 35,3%).

Второе место сохранилось за препятствием «опасно работать», но на фоне постоянных российских ракетных и дроновых атак это препятствие продемонстрировало наибольший рост — сразу на 8 процентных пунктов, до 57%. Это один из самых высоких показателей с октября 2024 (62%) и июля 2025 (57%).

«Произошел существенный рост абсолютного значения, а также сократился разрыв с первой ступенью рейтинга помех. Очевидно, что это связано с усилением обстрелов энергетической инфраструктуры и ухудшением ситуации в сфере безопасности — бизнес стал больше волноваться за безопасность работы», — отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

При этом за последние два месяца сократился разрыв между микро-, малыми и средними предприятиями, и в декабре этот показатель был примерно на одном уровне — 52%, 54% и 52% соответственно. В то же время, крупный бизнес в большей степени чувствует себя целями атак (70%).

«В региональном разрезе сохраняется значительный уровень опасений безопасности работы в прифронтовых регионах — Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в центре страны. На Западе о безопасности работы бизнес говорит гораздо реже», — констатировал Евгений Ангел.

«Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением» с показателем 42% (-1 п.п. до ноября) остаются на третьей строчке, которую теперь делят с препятствием «рост цен на сырье, материалы и товары» (+3 п.п.).

Менее актуальным стало «уменьшение спроса на продукцию/услуги» (-6 п.п.). В то же время проблема «разрыва цепочек снабжения» усугубилась (+5 п.п.), как и «сложности с перевозкой сырья или готовой продукции» (+1 п.п.). Традиционно коррупция и давление правоохранительных органов не являются существенными проблемами на фоне других препятствий.

Углубленный анализ данных за ноябрь демонстрирует, что уже 58% бизнесов (22% в сентябре и 42% в октябре) были вынуждены временно приостанавливать работу из-за перебоев с электроснабжением. В частности, 20% предприятий потеряли 11−25% рабочего времени, а 32% — только 1−10%. Наиболее критическая ситуация наблюдалась у 6% предприятий, не работавших 26−50% времени. В то же время, только 6% бизнесов вообще не имели отключений электроэнергии (в октябре — 23%), а 36% работали непрерывно, несмотря на отключения.

Средние потери рабочего времени в ноябре составили 8% после 9% в октябре. «Продолжают фиксироваться определенные отличия между отраслями и регионами. Худшая ситуация — в Днепропетровской области, где потери рабочего времени в среднем составляли 28%, в Сумской и Житомирской — по 20%, в Черниговской — 18%, в Хмельницкой — 15%. Только в нескольких регионах потери рабочего времени среди опрошенных предприятий были незначительными или вообще отсутствовали», — заявил Евгений Ангел.

Ситуация сильнее всего ухудшилась для микробизнеса (14% потерь рабочего времени), тогда как наименьшие потери понес крупный бизнес (5%). Среди отраслей наибольшие потери в производстве строительных материалов (13%), наименьшие — в деревообработке (5%). У большинства предприятий уже есть средства энергетической автономности.

Наиболее популярны генераторы (дизельные, бензиновые, газовые) — их установили 66% опрошенных. Распространены аккумуляторные системы хранения электроэнергии — как промышленные BESS, так и бытовые типа EcoFlow или инверторы с аккумуляторами (23%). Среди других решений — источники бесперебойного питания (10%), солнечные электростанции (7%) и когенерационные установки (6%). «Только 10% предприятий не устанавливали никаких технических средств. В то же время, среди микропредприятий таких 22%, среди малых — 13%, тогда как среди крупных и средних — только 3% и 6% соответственно», — отметил Евгений Ангел.

Опрос

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД принимают участие до 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами