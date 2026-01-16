Нехватка рабочей силы и опасность были наибольшими препятствиями для бизнеса в декабре — опрос ИЭД

Тройка лидеров основных препятствий для ведения бизнеса в декабре 2025 года не изменилась, несмотря на ухудшение рисков безопасности. Об этом свидетельствуют результаты 44-го ежемесячного опроса, который ИЭД провел с 18 по 31 декабря среди 485 промышленных предприятий.

На первом месте остается «нехватка рабочей силы»: по сравнению с ноябрем доля бизнесов, жалующихся на это препятствие, незначительно выросла с 61% до 62%.

В декабре ухудшилась ситуация с поиском квалифицированных кадров — 55,6% компаний сообщили о сложностях с поиском квалифицированных работников (в ноябре — 52,2%), в то время как поиск неквалифицированных работников вызов только для 34% бизнесов (было 35,3%).

Второе место сохранилось за препятствием «опасно работать», но на фоне постоянных российских ракетных и дроновых атак это препятствие продемонстрировало наибольший рост — сразу на 8 процентных пунктов, до 57%. Это один из самых высоких показателей с октября 2024 (62%) и июля 2025 (57%).

«Произошел существенный рост абсолютного значения, а также сократился разрыв с первой ступенью рейтинга помех. Очевидно, что это связано с усилением обстрелов энергетической инфраструктуры и ухудшением ситуации в сфере безопасности — бизнес стал больше волноваться за безопасность работы», — отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

При этом за последние два месяца сократился разрыв между микро-, малыми и средними предприятиями, и в декабре этот показатель был примерно на одном уровне — 52%, 54% и 52% соответственно. В то же время, крупный бизнес в большей степени чувствует себя целями атак (70%).

«В региональном разрезе сохраняется значительный уровень опасений безопасности работы в прифронтовых регионах — Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в центре страны. На Западе о безопасности работы бизнес говорит гораздо реже», — констатировал Евгений Ангел.

«Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением» с показателем 42% (-1 п.п. до ноября) остаются на третьей строчке, которую теперь делят с препятствием «рост цен на сырье, материалы и товары» (+3 п.п.).

Менее актуальным стало «уменьшение спроса на продукцию/услуги» (-6 п.п.). В то же время проблема «разрыва цепочек снабжения» усугубилась (+5 п.п.), как и «сложности с перевозкой сырья или готовой продукции» (+1 п.п.). Традиционно коррупция и давление правоохранительных органов не являются существенными проблемами на фоне других препятствий.

Углубленный анализ данных за ноябрь демонстрирует, что уже 58% бизнесов (22% в сентябре и 42% в октябре) были вынуждены временно приостанавливать работу из-за перебоев с электроснабжением. В частности, 20% предприятий потеряли 11−25% рабочего времени, а 32% — только 1−10%. Наиболее критическая ситуация наблюдалась у 6% предприятий, не работавших 26−50% времени. В то же время, только 6% бизнесов вообще не имели отключений электроэнергии (в октябре — 23%), а 36% работали непрерывно, несмотря на отключения.

Средние потери рабочего времени в ноябре составили 8% после 9% в октябре. «Продолжают фиксироваться определенные отличия между отраслями и регионами. Худшая ситуация — в Днепропетровской области, где потери рабочего времени в среднем составляли 28%, в Сумской и Житомирской — по 20%, в Черниговской — 18%, в Хмельницкой — 15%. Только в нескольких регионах потери рабочего времени среди опрошенных предприятий были незначительными или вообще отсутствовали», — заявил Евгений Ангел.

Ситуация сильнее всего ухудшилась для микробизнеса (14% потерь рабочего времени), тогда как наименьшие потери понес крупный бизнес (5%). Среди отраслей наибольшие потери в производстве строительных материалов (13%), наименьшие — в деревообработке (5%). У большинства предприятий уже есть средства энергетической автономности.

Наиболее популярны генераторы (дизельные, бензиновые, газовые) — их установили 66% опрошенных. Распространены аккумуляторные системы хранения электроэнергии — как промышленные BESS, так и бытовые типа EcoFlow или инверторы с аккумуляторами (23%). Среди других решений — источники бесперебойного питания (10%), солнечные электростанции (7%) и когенерационные установки (6%). «Только 10% предприятий не устанавливали никаких технических средств. В то же время, среди микропредприятий таких 22%, среди малых — 13%, тогда как среди крупных и средних — только 3% и 6% соответственно», — отметил Евгений Ангел.

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД принимают участие до 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года.