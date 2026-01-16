Иранцы массово выводят биткоин в собственные кошельки: крипторынок достиг $7,8 млрд

Криптоэкосистема Ирана продемонстрировала взрывной рост, достигнув $7,78 млрд в 2025 году. Цифровые активы стали для страны одновременно инструментом выживания граждан, средством протеста и главным финансовым механизмом для подсанкционной элиты. Об этом говорится в отчете Chainalysis.

КСИР берет крипторынок под контроль

Наиболее тревожным трендом стало доминирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Анализ блокчейн-транзакций свидетельствует, что структуры, связанные с КСИР, контролируют более 50% всего крипторынка страны (по состоянию на 4 квартал 2025 года).

Объем средств на кошельках, связанных с КСИР, вырос с $2 млрд в 2024 году до более чем $3 млрд в 2025-м.

Денежные средства используются для финансирования прокси-группировок на Ближнем Востоке, закупки оружия и обхода международных санкций. Эксперты отмечают, что эти цифры являются лишь «нижним пределом», поскольку многие подставные компании еще не идентифицированы.

Биткоин как инструмент сопротивления

На фоне падения иранского риала (обесцененного на 90% с 2018 года) и инфляции в 40−50%, обычные иранцы массово переходят на биткоин. Во время масштабных протестов в конце 2025 — начале 2026 года зафиксирован аномальный всплеск вывода средств с бирж на личные (некастодиальные) кошельки.

Это происходит по нескольким причинам:

Защита капитала: Риал стал фактически неконвертируемым по отношению к евро или доллару.

Финансовая свобода: В моменты жестких подавлений протестов и отключения интернета, биткоин остается единственным активом, который власти не могут конфисковать или заморозить.

Подготовка к эмиграции: Для многих иранцев крипта — это «билет на выход» и возможность сохранить ликвидность в случае побега из страны.

Блокчейн-барометр конфликтов

Исследование показывает прямую корреляцию между военными действиями и всплесками криптоактивности. Пиковые значения транзакций совпадали с:

Ракетными ударами Ирана по Израилю (октябрь 2024 года).

Кибератаками на крупнейшую биржу страны Nobitex и банк Sepah во время 12-дневной войны в июне 2025 года.

«Для иранцев криптовалюта — это не просто способ обойти санкции, это способ выйти из разрушающейся системы под давлением отчаянного режима», — отмечают аналитики Chainalysis.

Иранский кейс доказывает, что в авторитарных государствах криптовалюта играет двойную роль: она является «спасательным кругом» для населения и одновременно мощным инструментом для финансирования терроризма со стороны государства. Анализ блокчейна становится ключевым инструментом для отслеживания реального экономического положения страны, где официальная статистика давно перестала быть правдивой.