Иранцы массово выводят биткоин в собственные кошельки: крипторынок достиг $7,8 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2026, 14:35 Читати українською

Иранцы массово выводят биткоин в собственные кошельки: крипторынок достиг $7,8 млрд

Криптоэкосистема Ирана продемонстрировала взрывной рост, достигнув $7,78 млрд в 2025 году. Цифровые активы стали для страны одновременно инструментом выживания граждан, средством протеста и главным финансовым механизмом для подсанкционной элиты. Об этом говорится в отчете Chainalysis.

Криптоэкосистема Ирана продемонстрировала взрывной рост, достигнув $7,78 млрд в 2025 году.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

КСИР берет крипторынок под контроль

Наиболее тревожным трендом стало доминирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Анализ блокчейн-транзакций свидетельствует, что структуры, связанные с КСИР, контролируют более 50% всего крипторынка страны (по состоянию на 4 квартал 2025 года).

Объем средств на кошельках, связанных с КСИР, вырос с $2 млрд в 2024 году до более чем $3 млрд в 2025-м.

Денежные средства используются для финансирования прокси-группировок на Ближнем Востоке, закупки оружия и обхода международных санкций. Эксперты отмечают, что эти цифры являются лишь «нижним пределом», поскольку многие подставные компании еще не идентифицированы.

Биткоин как инструмент сопротивления

На фоне падения иранского риала (обесцененного на 90% с 2018 года) и инфляции в 40−50%, обычные иранцы массово переходят на биткоин. Во время масштабных протестов в конце 2025 — начале 2026 года зафиксирован аномальный всплеск вывода средств с бирж на личные (некастодиальные) кошельки.

Это происходит по нескольким причинам:

  • Защита капитала: Риал стал фактически неконвертируемым по отношению к евро или доллару.
  • Финансовая свобода: В моменты жестких подавлений протестов и отключения интернета, биткоин остается единственным активом, который власти не могут конфисковать или заморозить.
  • Подготовка к эмиграции: Для многих иранцев крипта — это «билет на выход» и возможность сохранить ликвидность в случае побега из страны.

Читайте также: Иран: как «экономика сопротивления» превратилась в токсический актив для всего мира

Блокчейн-барометр конфликтов

Исследование показывает прямую корреляцию между военными действиями и всплесками криптоактивности. Пиковые значения транзакций совпадали с:

  • Ракетными ударами Ирана по Израилю (октябрь 2024 года).
  • Кибератаками на крупнейшую биржу страны Nobitex и банк Sepah во время 12-дневной войны в июне 2025 года.

«Для иранцев криптовалюта — это не просто способ обойти санкции, это способ выйти из разрушающейся системы под давлением отчаянного режима», — отмечают аналитики Chainalysis.

Иранский кейс доказывает, что в авторитарных государствах криптовалюта играет двойную роль: она является «спасательным кругом» для населения и одновременно мощным инструментом для финансирования терроризма со стороны государства. Анализ блокчейна становится ключевым инструментом для отслеживания реального экономического положения страны, где официальная статистика давно перестала быть правдивой.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Silent Watcher и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами